Немає козирів на руках: Трамп пригрозив Ірану блекаутом на 10 років та знищенням за день

Американський лідер відзначився низкою гучних заяв. Він вкотре висловив невдоволення НАТО та попередив Іран, що Сполучені Штати здатні практично миттєво знищити країну.

Американський президент вважає, що зміг би знищити Іран лише за один день. Таку заяву очільник Білого дому зробив під час телефонного інтерв'ю на каналі Fox news.

"Ви бачили, що ми зробили з Венесуелою? Буде щось дуже схоже, але на вищому рівні", – сказав Дональд Трамп.

Про що ще заявляв Трамп

Також президент США вчергове повторив, що розчарований діями Північноатлантичного Альянсу, які відмовилися допомагати Штатам з розблокування Ормузької протоки.

"Ми дуже розчаровані НАТО, що вони не приєдналися. Тепер вони хочуть приїхати та допомогти з протокою, очистити її. Це не триватиме багато часу. Ми очистимо протоку, і вони зможуть ним користуватися", — пообіцяв він, додавши, що США доведеться переглянути свою присутність в НАТО, яке не підтримало Америку.

Окрім того, Трамп висловив впевненість, що Іран повернеться за стіл переговорів та погодиться на всі вимоги США.

Політик пригрозив, що Сполучені Штати здатні відключити Тегерану електрику на 10 років, додавши, що у іранців немає козирів на руках.

"Іранці зайшли так, ніби мають усі козирі, але насправді їх у них немає", — висловився лідер.

Дональд Трамп також зауважив, що США не дозволять Ірану заробляти гроші на продажі нафти тим, хто їм подобається, або на відмові від продажу тим, хто їм не подобається. "Буде або все, або нічого", — підкреслив він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки, доручивши Військово-морським силам США блокувати всі судна, які намагатимуться увійти або залишити цей стратегічний маршрут. Таке рішення він пояснив діями Ірану, який, за його словами, створює загрозу світовому судноплавству.

Фокус писав, що Трамп оголосив про початок "очищення" Ормузької протоки, назвавши це "послугою" для країн, які залежать від поставок нафти, зокрема Китаю, Японії та Німеччини. Він заявив, що США беруть на себе забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.