Роблять "послугу країнам усього світу": Трамп заявив про початок "очищення" Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив про початок процесу "очищення" Ормузької протоки, яка є одним із ключових світових морських шляхів для транспортування нафти.

Як написав президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, Сполучені Штати розпочинають процес "очищення" Ормузької протоки як нібито "послугу" для країн, які залежать від постачання нафти. Він згадав, зокрема, Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину та інші держави, що імпортують енергоносії через цей регіон.

У своєму дописі Трамп також різко розкритикував медіа, назвавши їх "фейковими новинами", та звинуватив їх у поширенні неправдивої інформації про ситуацію навколо Ірану. За його словами, частина ЗМІ стверджує, що Іран нібито "перемагає у конфлікті", однак він це категорично заперечує.

Публікація Дональда Трампа на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social Фото: Скриншот

"Фейкові новини повністю втратили довіру, хоча вона в них і була. Через свій масовий синдром божевілля Трампа (іноді його називають TDS!), вони люблять говорити, що Іран "перемагає", коли насправді всі знають, що вони програють і програють значно. Їхній флот зник, їхні повітряні сили зникли, їхній зенітний апарат не існує, радар знищений, їхні заводи з виробництва ракет та безпілотників значною мірою зруйновані разом із самими ракетами та безпілотниками. І, найголовніше, їхніх давніх "лідерів" більше немає з нами", — написав він.

Окремо американський президент заявив, що іранська військова інфраструктура зазнала значних втрат. Зокрема, він стверджує про знищення або серйозне послаблення систем протиповітряної оборони, радарів, а також виробництва ракет і безпілотників. Також Трамп заявив про втрату частини військового керівництва країни.

Крім того, у дописі йдеться, що Сполучені Штати беруть на себе роль із забезпечення безпеки морського руху в регіоні, аби гарантувати вільний прохід нафтових танкерів до різних країн світу.

"Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно. Однак дуже цікаво, що порожні нафтові танкери з багатьох країн прямують до Сполучених Штатів Америки, щоб завантажитися нафтою. Дякую за вашу увагу до цього питання!", — додав у своєму дописі посадовець.

До цього Фокус писав, що Іран не може повноцінно відкрити Ормузьку протоку для активного судноплавства через те, оскільки сам не здатен знайти всі встановлені там морські міни.

Крмі того, Дональд Трамп заявляв, що у разі провалу мирних переговорів між США та Іраном, американські військові кораблі перезапасаються "найкращими боєприпасами", щоб відновити удари з новою силою.