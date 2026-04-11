Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не знає розташування власних мін, — NYT

Іран не може повноцінно відкрити Ормузьку протоку для активного судноплавства через те, що сам не здатен знайти всі встановлені там морські міни.

Як пише видання New York Times, Тегеран не може оперативно відкрити Ормузьку протоку для збільшення потоку суден, оскільки не має точних даних про розташування всіх мін і не володіє достатніми можливостями для їх швидкого знешкодження.Зокрема, це й стало однією з причин, чому Іран не виконав вимоги адміністрації президента США Дональда Трампа щодо забезпечення проходу більшої кількості вантажних суден через стратегічний водний шлях.

Крім того, ситуація ускладнюється на тлі майбутніх переговорів між іранською стороною та делегацією США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, які мають відбутися в Пакистані. Очікується, що питання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці стане одним із ключових на порядку денному.

Відео дня

Опитування Двотижневе перемир’я в Ірані — це кінець війни? Опитування відкрите до Так Ні Тимчасово Побачимо Голосувати

За даними американської сторони, Іран почав мінування протоки минулого місяця, використовуючи невеликі човни, після початку військових дій за участі США та Ізраїлю. Розміщення мін, а також загрози ракетних і дронових атак суттєво скоротили кількість танкерів і торгових суден у регіоні, що, своєю чергою, спричинило зростання світових цін на енергоносії та посилило позиції Ірану в конфлікті.

Попри це, Іран частково залишив протоку відкритою — судна можуть проходити нею за умови сплати відповідного збору. Водночас Корпус вартових Ісламської революції попереджає про ризик зіткнення з мінами, а підконтрольні ЗМІ навіть публікували карти з умовно безпечними маршрутами.

Втім, як зазначають американські чиновники, ці маршрути є обмеженими через хаотичний характер мінування. Наразі невідомо, чи Іран фіксував точне розташування кожної міни. Крім того, частина з них могла змінити позицію через дрейф, що ще більше ускладнює їх виявлення.

Експерти підкреслюють, що процес розмінування значно складніший, ніж саме встановлення мін. При цьому як США, так і Іран мають обмежені можливості для швидкого очищення акваторії. Американські військові використовують прибережні бойові кораблі з системами тралення, однак їх потенціал також не дозволяє оперативно вирішити проблему.

Як пише видання, раніше, президент США Дональд Трамп заявляв, що можливе перемир’я залежить від "повного, негайного та безпечного" відкриття Ормузької протоки. У свою чергу, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі визнав, що відновлення судноплавства відбуватиметься з урахуванням "технічних обмежень", що, за оцінкою США, прямо пов’язано з проблемою мін.

Попри удари по флоту та військово-морських базах, Іран і далі може впливати на ситуацію в регіоні. Країна має багато невеликих човнів, які використовують для встановлення мін або потенційних атак на судна, тому швидко заспокоїти ситуацію навряд чи вдасться.

Ще до фактичного мінування самі лише погрози Тегерана перекрити протоку спричинили стрибки цін на світових ринках і проблеми з перевезеннями. Зараз ситуація ще більш невизначена: ніхто точно не знає, скільки мін у воді і де саме вони розташовані, а це постійно створює ризики для суден, які проходять через протоку.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональд Трамп повідомив європейським союзникам, що США очікують від них чітких зобов’язань щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки. Водночас Дональд Трамп посилює тиск на партнерів по НАТО та заявляє про можливий перегляд американської військової присутності в країнах, які не підтримують його підхід щодо Ірану.

До цього Фокус писав, що Трамп знайшов можливість отримувати прибуток з суден, які проходять через Ормузьку протоку. За його словами, США можуть заробляти чималі гроші, допомагаючи збільшувати кількість суден, які проходять через протоку. Зокрема він розглядав варіант з тим, щоб стягувати кошти з американських кораблів.