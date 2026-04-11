Иран не может открыть Ормузский пролив, потому что не знает расположения собственных мин, — NYT

Иран не может полноценно открыть Ормузский пролив для активного судоходства из-за того, что сам не способен найти все установленные там морские мины.

Как пишет издание New York Times, Тегеран не может оперативно открыть Ормузский пролив для увеличения потока судов, поскольку не имеет точных данных о расположении всех мин и не обладает достаточными возможностями для их быстрого обезвреживания. В частности, это и стало одной из причин, почему Иран не выполнил требования администрации президента США Дональда Трампа по обеспечению прохода большего количества грузовых судов через стратегический водный путь.

Кроме того, ситуация осложняется на фоне предстоящих переговоров между иранской стороной и делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которые должны состояться в Пакистане. Ожидается, что вопрос безопасности судоходства в Ормузском проливе станет одним из ключевых на повестке дня.

По данным американской стороны, Иран начал минирование пролива в прошлом месяце, используя небольшие лодки, после начала военных действий с участием США и Израиля. Размещение мин, а также угрозы ракетных и дроновых атак существенно сократили количество танкеров и торговых судов в регионе, что, в свою очередь, привело к росту мировых цен на энергоносители и усилило позиции Ирана в конфликте.

Несмотря на это, Иран частично оставил пролив открытым — суда могут проходить по нему при условии уплаты соответствующего сбора. В то же время Корпус стражей Исламской революции предупреждает о риске столкновения с минами, а подконтрольные СМИ даже публиковали карты с условно безопасными маршрутами.

Впрочем, как отмечают американские чиновники, эти маршруты ограничены из-за хаотичного характера минирования. Пока неизвестно, фиксировал ли Иран точное расположение каждой мины. Кроме того, часть из них могла изменить позицию из-за дрейфа, что еще больше затрудняет их обнаружение.

Эксперты подчеркивают, что процесс разминирования значительно сложнее, чем сама установка мин. При этом как США, так и Иран имеют ограниченные возможности для быстрой очистки акватории. Американские военные используют прибрежные боевые корабли с системами траления, однако их потенциал также не позволяет оперативно решить проблему.

Как пишет издание, ранее, президент США Дональд Трамп заявлял, что возможное перемирие зависит от "полного, немедленного и безопасного" открытия Ормузского пролива. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи признал, что восстановление судоходства будет происходить с учетом "технических ограничений", что, по оценке США, напрямую связано с проблемой мин.

Несмотря на удары по флоту и военно-морским базам, Иран и дальше может влиять на ситуацию в регионе. Страна имеет много небольших лодок, которые используют для установки мин или потенциальных атак на суда, поэтому быстро успокоить ситуацию вряд ли удастся.

Еще до фактического минирования одни лишь угрозы Тегерана перекрыть пролив вызвали скачки цен на мировых рынках и проблемы с перевозками. Сейчас ситуация еще более неопределенная: никто точно не знает, сколько мин в воде и где именно они расположены, а это постоянно создает риски для судов, которые проходят через пролив.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с Дональд Трамп сообщил европейским союзникам, что США ожидают от них четких обязательств по обеспечению безопасности Ормузского пролива. В то же время Дональд Трамп усиливает давление на партнеров по НАТО и заявляет о возможном пересмотре американского военного присутствия в странах, которые не поддерживают его подход в отношении Ирана.

До этого Фокус писал, что Трамп нашел возможность получать прибыль с судов, которые проходят через Ормузский пролив. По его словам, США могут зарабатывать немалые деньги, помогая увеличивать количество судов, которые проходят через пролив. В частности он рассматривал вариант с тем, чтобы взимать средства с американских кораблей.