Трамп выдвинул НАТО ультиматум насчет Ормузского пролива

Марк Рютте, генсек НАТО, после встречи с президентом США 8 апреля проинформировал некоторые европейские столицы о том, что Дональд Трамп хочет получить конкретные обязательства в ближайшие несколько дней о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Рютте встретился с Трампом в Вашингтоне на фоне напряженности внутри альянса из-за войны с Ираном. По словам нескольких европейских дипломатов, проинформированных после встречи генерального секретаря НАТО с Трампом, требование Трампа равносильно ультиматуму, сообщает Spiegel.

"Генеральный секретарь поддерживает связь с союзниками по поводу своих обсуждений в Вашингтоне. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты ожидают конкретных обязательств и действий для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе", — заявила в четверг пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

Трамп оказывает огромное давление на партнеров по НАТО, выдвигая новые угрозы. Согласно сообщениям американских СМИ, в настоящее время он составляет список европейских партнеров по НАТО, которые поддержали его в войне против Ирана или выступили против него. В сообщениях говорится, что Трамп намерен вывести американские войска из стран, оказавших сопротивление. Испания, вероятно, окажется в центре этого списка; ее правительство даже отказало ВВС США в праве на пролет истребителей и самолетов-заправщиков.

Германия, с другой стороны, не ввела никаких ограничений на использование США своих основных баз. Тем не менее, Трамп назвал правительство Германии противником войны, прежде всего из-за фразы о том, что операция "Эпическая ярость" — это "не наша война". Хотя эта цитата принадлежит министру обороны Борису Писториусу, Белый дом немедленно приписал ее канцлеру Фридриху Мерцу, который всегда придерживался более дипломатичного тона.

Президент США неоднократно называл НАТО "бумажным тигром" и в последние недели угрожал выйти из трансатлантического альянса, состоящего из 32 членов, утверждая, что европейские союзники Вашингтона полагались на гарантии безопасности США, оказывая при этом недостаточную поддержку американо-израильской военной операции в Иране.

"Мы отмечаем недовольство в Вашингтоне, но они не консультировались с союзниками ни до, ни после начала этой войны", — сказал один из дипломатов.

"Само по себе НАТО не будет играть никакой роли в войне против Ирана, но союзники хотят помочь в поиске долгосрочных решений по Ормузскому проливу. Учитывая продолжающиеся переговоры с Ираном, это может оказаться полезным", — сказал дипломат.

Хотя Трамп на этой неделе заявил, что атаки на Иран будут приостановлены в рамках двухнедельного перемирия, Ормузский пролив так и остался закрыт, так как в Тегеране заявили, что Израиль нарушил перемирие, когда нанес удар по "Хезболле" в Ливане.

После встречи с Рютте Трамп написал в Truth Social заглавными буквами: "НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет рядом, если они нам снова понадобятся".

Марк Рютте, известный в Европе как "заклинатель Трампа" и подвергавшийся критике за частые похвалы в адрес американского лидера, заявил после встречи в среду, что Трамп "явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения".

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что "сообщество НАТО сейчас больше обеспокоено, чем уверено", и что "встреча не развеяла эти опасения".

Пока Великобритания возглавляет группу из примерно 40 стран, стремящихся разработать военно-дипломатический план по возобновлению и обеспечению безопасности Ормузского пролива, но пока мало признаков того, что это приведет к какому-либо прорыву в ближайшем будущем. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что около 15 стран планируют содействовать возобновлению движения через пролив.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в четверг, что Ормузский пролив не сможет быть полностью открыт до тех пор, пока не будет достигнуто прочное соглашение между США и Ираном, в то время как Италия и Великобритания заявили, что позиция Ирана, согласно которой он может взимать плату за пересечение пролива, неприемлема.

Тем временем Ормузский пролив остается закрытым. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) передал радиосообщение всем судам возле пролива в котором говорится, что "любое судно, пытающееся пройти без разрешения, будет уничтожено".

Перед встречей Рютте и Трампа в Белом доме заявили, что Иран и США проведут переговоры в Пакистане. Возглавит переговорную группу вице-президент Джей Ди Вэнс.

А Дональд Трамп уже заявил, что американские военные в дальнейшем будут оставаться вблизи Ирана. Они будут ожидать там заключения полноценного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.