"Не было рядом": Трамп после встречи с Рютте снова набросился на НАТО — о чем они говорили

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с упреками в отношении стран НАТО после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Политики должны были обсудить возможный выход Америки из НАТО.

Американский лидер упрекнул страны альянса за то, что они якобы "не были рядом", когда США нуждались в помощи. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social вскоре после встречи.

"НАТО не было рядом, когда мы нуждались в его помощи, и оно не будет рядом, если мы снова будем нуждаться в нем. Вспомните Гренландию, эту плохо управляемую большую глыбу льда", — высказался Трамп.

Марк Рютте после встречи с Трампом рассказал в комментарии СМИ, что глава США "явно разочарован" тем, что американские союзники отказались присоединиться к войне против Ирана, пишет издание The Guardian.

Генсек отказался говорить о том, говорили ли политики о возможном выходе США из альянса. Разговор с Трампом он описал как "очень откровенный" и "очень открытый", напоминающий встречу "двух друзей".

"Он четко сказал мне, что думает о том, что произошло в течение последних нескольких недель. Это неоднозначная картина", — ответил Рютте журналистам.

Несмотря на заявления Рютте, сообщение Трампа в соцсетях сразу после встречи свидетельствует о том, что презрение главы США к странам Североатлантического договора вряд ли уменьшилось. Недавно он жаловался, что его последнее разочарование НАТО началось из-за противодействия союзников плану по захвату Гренландии.

5 апреля Дональд Трамп резко критиковал НАТО, назвав альянс "бумажным тигром", которого не боятся враги, в том числе Кремль.

Стоит напомнить, что 8 апреля в Белом заявили о том, что Трамп вместе с Рютте обсудят возможный выход США из НАТО.

Перед этим издание The Wall Street Journal узнало, что Трамп рассматривает "план мести" некоторым странам НАТО, которые не поддержали США в войне против Ирана.