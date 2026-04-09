"Не було поруч": Трамп після зустрічі з Рютте знову накинувся на НАТО — про що вони говорили

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив з докорами щодо країн НАТО після зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. Політики мали обговорити можливий вихід Америки з НАТО.

Американський лідер дорікнув країнам альянсу за те, що вони нібито "не були поруч", коли США потребували допомоги. Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social невдовзі після зустрічі.

"НАТО не було поруч, коли ми потребували його допомоги, і воно не буде поруч, якщо ми знову потребуватимемо його. Згадайте Гренландію, цю погано керовану велику глибу льоду", — висловився Трамп.

Марк Рютте після зустрічі з Трампом розповів у коментарі ЗМІ, що глава США "явно розчарований" тим, що американські союзники відмовилися приєднатися до війни проти Ірану, пише видання The Guardian.

Генсек відмовився говорити про те, чи говорили політики про можливий вихід США з альянсу. Розмову з Трампом він описав як "дуже відверту" та "дуже відкриту", що нагадувала зустріч "двох друзів".

"Він чітко сказав мені, що думає про те, що сталося протягом останніх кількох тижнів. Це неоднозначна картина", — відповів Рютте журналістам.

Попри заяви Рютте, повідомлення Трампа у соцмережах одразу після зустрічі свідчить про те, що презирство глави США до країн Північноатлантичного договору навряд чи зменшилося. Нещодавно він скаржився, що його останнє розчарування НАТО розпочалося через протидію союзників плану із захоплення Гренландії.

5 квітня Дональд Трамп різко критикував НАТО, назвавши альянс "паперовим тигром", якого не бояться вороги, зокрема Кремль.

Варто нагадати, що 8 квітня у Білому заявили про те, що Трамп разом з Рютте обговорять можливий вихід США з НАТО.

Перед цим видання The Wall Street Journal дізналося, що Трамп розглядає "план помсти" деяким країнам НАТО, які не підтримали США у війні проти Ірану.