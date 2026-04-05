НАТО — "паперовий тигр", якого не боїться Путін, — Трамп

Американський президент Дональд Трамп укотре піддав критиці союзників по НАТО. Він вважає військово-політичний Альянс слабким.

Глава Білого дому впевнений, що сили Північноатлантичного договору насправді безпорадні і не є реальною загрозою для керівництва РФ. Про це в ефірі ABC News заявив Дональд Трамп, інформує Clash Report.

Трамп висловив переконання, що у країн НАТО немає необхідних ресурсів, щоб противник брав їх до уваги.

"У них немає кораблів, у них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться", — сказав американський президент, використавши популярну ідіому "паперовий тигр". Цей вислів позначає лише щось грізне на вигляд, але яке насправді не становить жодної небезпеки. Світової популярності цей вираз набув з легкої руки засновника Китайської Народної Партії Мао Цзедуна, який у розмові з американською журналісткою 1946 року назвав "паперовим тигром" політику імперіалізму.

Відео дня

Нагадаємо, після того як Німеччина, Велика Британія, Франція та низка інших країн відмовилися відправити військові кораблі для розблокування Ормузької протоки, 20 березня Трамп обізвав НАТО "паперовим тигром", звинувативши країни Альянсу в боягузтві.

1 квітня Трамп знову назвав НАТО "паперовим тигром", зазначивши, питання виходу Америки з оборонного договору не підлягає перегляду, оскільки Альянс нібито став недієвим.

Раніше "паперовим тигром" Трамп називав кремлівського диктатора Володимира Путіна. За оцінками президента США, глава Кремля мав закінчити війну в Україні за тиждень, але "застряг" на фронті надовго.