НАТО — "бумажный тигр", которого не боится Путин, — Трамп

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз подверг критике союзников по НАТО. Он считает военно-политический Альянс слабым.

Глава Белого дома уверен, что силы Североатлантического договора на самом деле беспомощны и не являются реальной угрозой для руководства РФ. Об этом в эфире ABC News заявил Дональд Трамп, информирует Clash Report.

Трамп выразил убеждение, что у стран НАТО нет необходимых ресурсов, чтобы противник принимал их во внимание.

"У них нет кораблей, у них нет ничего, и Путин совсем их не боится", — сказал американский президент, использовав популярную идиому "бумажный тигр". Данное выражение обозначает лишь что-либо грозное на вид, но на самом не представляющее никакой опасности. Мировую известность этот оборот речи приобрел с легкой руки основателя Китайской Народной Партии Мао Цзедуна, который в разговоре с американской журналисткой в 1946 году назвал "бумажным тигром" политику империализма.

Відео дня

Напомним, после того как Германия, Великобритания, Франция и ряд других стран отказались отправить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива, 20 марта Трамп обозвал НАТО "бумажным тигром", обвинив страны Альянса в трусости.

1 апреля Трамп снова назвал НАТО "бумажным тигром", отметив, вопрос выхода Америки из оборонного договора не подлежит пересмотру, поскольку Альянс якобы стал недейственным.

Ранее "бумажным тигром" Трамп называл кремлевского диктатора Владимира Путина. По оценкам президента США, глава Кремля должен был закончить войну в Украине за неделю, но "застрял" на фронте надолго.