Трамп обозвал НАТО "бумажным тигром" и обвинил в трусости

Американский президент Дональд Трамп снова обрушился с критикой и обвинениями в сторону стран Североатлантического Альянса (НАТО).

Гневной тирадой глава Белого дома традиционно разразился в соцсети Truth Social.

Он заявил, что без США НАТО — это "бумажный тигр".

"Они не хотели вступать в бой, чтобы остановить ядерный Иран. Теперь, когда эта битва выиграна военным путем с минимальной опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив — простой военный маневр, который является единственной причиной высоких цен на нефть. Им так легко это сделать, с таким незначительным риском. Трусы, и мы это запомним!" – пригрозил Трамп.

Ранее "бумажным тигром" Трамп называл кремлевского диктатора Владимира Путина.

После того, как Германия, Великобритания, Франция и ряд других стран НАТО отказались отправить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива, о чем их ранее просил президент США не упускает ни малейшей возможности упрекнуть союзников в "предательстве".

Буквально 17 марта он писал, что всегда считал НАТО, где США тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением.

Вместе с тем в той же публикации он уверяет, что, благодаря тому, что США "добились таких военных успехов", им больше не нужна помощь стран НАТО. То же касается Японии, Австралии и Южной Кореи.

Президент Финляндии Александр Стубб, который, кстати, находится в достаточно теплых отношениях с Трампом и систематически играет с ним в гольф, акцентировал, что нежелание европейских стран откликнуться на просьбу главы Белого дома помочь с защитой Ормузского пролива связано с тем, что Штаты не проконсультировались с союзниками непосредственно перед началом иранской операции.

Несмотря на то, что Трамп при каждом удобном случае Трамп говорит о своих победах в Иране, Пентагон просит у Белого дома одобрить запрос в американский Конгресс о предоставлении $200 миллиардов на продолжение войны. Кроме того, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч военных, поскольку война вступает в новую возможную фазу.

Ранее мы писали, как война на Ближнем Востоке ударила по Украине и помогла Путину.

Также сообщалось, почему президент США так себя ведет.