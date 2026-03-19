Пентагон запросил более $200 млрд на войну с Ираном, а администрация Трампа рассматривает отправку тысяч солдат, — СМИ

Пентагон просит у Белого дома одобрить запрос в американский конгресс о предоставлении 200 миллиардов долларов на продолжение войны с Ираном. Тем временем администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч военных, поскольку война вступает в новую возможную фазу.

Эта сумма значительно превысит расходы администрации на масштабную серию авиаударов, проводившихся до сих пор, и будет направлена на срочное увеличение производство критически важного оружия. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Издание пишет, что речь идет о новом масштабном запросе, который, скорее всего, столкнется с сопротивлением тех чиновников, которые выступают против войны США на Ближнем Востоке. Источник отметил, что некоторые чиновники Белого дома не думают, что запрос имеет реальные шансы на поддержку в конгрессе.

В то же время остается непонятным, какую в конце концов сумму будет просить одобрить Белый дом. Дело в том, что Пентагон в течение последних двух недель назвал несколько различных предлагаемых запросов на финансирование войны в Иране. Издание считает, что подобный запрос повлечет "серьезную политическую битву" в конгрессе, поскольку демократы резко критикуют идею.

США рассматривают возможность отправки тысяч военных на Ближний Восток

Новость о масштабном финансовом запросе Пентагона появилась перед информацией агентства Reuters, которое сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч солдат, чтобы усилить военную операцию на Ближнем Востоке.

Издание пишет, что США таким образом хотят усилить операцию на Ближнем Востоке, готовясь к следующим возможным шагам в кампании по Ирану. Источники сообщили медиа, что эти варианты рассматривают в частности обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Однако речь может идти также о развертывании американских сил на побережье Ирана.

Администрация Трампа также рассматривает отправку сухопутных войск на иранский остров Харг, который является центром 90% экспорта нефти Ирана. Однако подобная операция считается очень рискованной из-за угрозы иранских атак.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Катара сообщили об атаке Ирана на один из крупнейших в мире комплексов природного сжиженного газа.

Также 18 марта в интервью ВВС Владимир Зеленский рассказал, что в первый день войны с Ираном использовали больше ракет Patriot, чем США изготавливают за год.