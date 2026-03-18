В первый день войны с Ираном использовали больше ракет Patriot, чем США производят за год

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что Украина столкнется с дефицитом ракет, используемых для борьбы с Россией, из-за войны на Ближнем Востоке.

В эксклюзивном интервью ВВС президент Украины заявил, что Владимир Путин хочет "долгой войны" между США, Израилем и Ираном, поскольку это ослабит Киев, а американские ресурсы будут перенаправлены на другие цели.

Отбивая атаки Ирана на Ближнем Востоке активно используют ракеты Patriot

Конфликт на Ближнем Востоке, продолжающийся уже третью неделю, распространился на весь Персидский залив: Иран в ответ на удары США и Израиля наносит удары по соседним государствам.

И Владимир Зеленский говорит, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта на войну в Украине, отметив, что переговоры о мире "постоянно откладываются. Причина одна — война в Иране".

Он также заявил, что ситуация выгодна Путину, поскольку она приводит к росту цен на энергоносители, что является проблемой для Украины, и означает возможность "дефицита" ракет.

"Для Путина затяжная война в Иране — это плюс, — сказал он. — Помимо повышения цен на энергоносители, это означает истощение американских резервов и сокращение производства средств ПВО. Таким образом, у нас [Украины] происходит истощение ресурсов".

Зеленский уверен, что возникнет дефицит ракет Patriot, что станет проблемой для Украины, и добавил, что теперь вопрос в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".

"Америка производит 60-65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц — это примерно 700-800 ракет в год, — сказал он. — А в первый день войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты".

Зеленский также высказался о позиции своего американского коллеги по поводу войны на Украине, заявив, что Трамп хочет быть переговорщиком, а не занимать чью-либо сторону в войне Украины против незаконного вторжения России.

Президент Украины заявил, что, по его мнению, Трамп "хочет закончить эту войну", но добавил, что президент США и его советники выбрали стратегию тесного диалога с Путиным и "не раздражать его, потому что его раздражает Европа, а Путин не хочет разговаривать с Европой".

Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Киром Стармером, а потом выступил перед депутатами парламента.

Зеленский выступил в парламенте Великобритании

"Режимы в России и Иране — братья по ненависти, и поэтому они братья по оружию, — сказал Зеленский. — А мы хотим, чтобы режимы, построенные на ненависти, никогда, никогда ни в чем не побеждали. И мы не хотим, чтобы такой режим угрожал Европе или нашим партнерам".

Зеленский заявил британским политикам, что Украина по необходимости стала пионером в современной войне и теперь обладает необходимыми навыками, которыми может поделиться с союзниками.

Напомним, европейские разведки сообщают, что Россия активно помогает Ирану, поставляя ему обновленные дроны "Шахед" и разведданные для ударов по США и Израилю.

При этом США просит помощи в разблокировке Ормузского пролива у Европы, которая выдвинула условия.