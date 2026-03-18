У перший день війни з Іраном використали більше ракет Patriot, ніж США виробляють за рік
Президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що Україна зіткнеться з дефіцитом ракет, які використовуються для боротьби з Росією, через війну на Близькому Сході.
В ексклюзивному інтерв'ю ВВС президент України заявив, що Володимир Путін хоче "довгої війни" між США, Ізраїлем та Іраном, оскільки це послабить Київ, а американські ресурси будуть перенаправлені на інші цілі.
Конфлікт на Близькому Сході, що триває вже третій тиждень, поширився на всю Перську затоку: Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю завдає ударів по сусідніх державах.
І Володимир Зеленський каже, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу конфлікту на війну в Україні, зазначивши, що переговори про мир "постійно відкладаються. Причина одна — війна в Ірані".
Він також заявив, що ситуація вигідна Путіну, оскільки вона призводить до зростання цін на енергоносії, що є проблемою для України, і означає можливість "дефіциту" ракет.
"Для Путіна затяжна війна в Ірані — це плюс, — сказав він. — Крім підвищення цін на енергоносії, це означає виснаження американських резервів і скорочення виробництва засобів ППО. Таким чином, у нас [України] відбувається виснаження ресурсів".
Зеленський упевнений, що виникне дефіцит ракет Patriot, що стане проблемою для України, і додав, що тепер питання в тому, "коли будуть вичерпані всі запаси на Близькому Сході".
"Америка виробляє 60-65 ракет на місяць. Уявіть, 65 ракет на місяць — це приблизно 700-800 ракет на рік, — сказав він. — А в перший день війни на Близькому Сході було використано 803 ракети".
Зеленський також висловився про позицію свого американського колеги щодо війни в Україні, заявивши, що Трамп хоче бути переговірником, а не займати чиюсь сторону у війні України проти незаконного вторгнення Росії.
Президент України заявив, що, на його думку, Трамп "хоче закінчити цю війну", але додав, що президент США і його радники обрали стратегію тісного діалогу з Путіним і "не дратувати його, тому що його дратує Європа, а Путін не хоче розмовляти з Європою".
Володимир Зеленський відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, а потім виступив перед депутатами парламенту.
"Режими в Росії та Ірані — брати по ненависті, і тому вони брати по зброї, — сказав Зеленський. — А ми хочемо, щоб режими, побудовані на ненависті, ніколи, ніколи ні в чому не перемагали. І ми не хочемо, щоб такий режим загрожував Європі або нашим партнерам".
Зеленський заявив британським політикам, що Україна за потребою стала піонером у сучасній війні і тепер володіє необхідними навичками, якими може поділитися з союзниками.
Нагадаємо, європейські розвідки повідомляють, що Росія активно допомагає Ірану, постачаючи йому оновлені дрони "Шахед" і розвіддані для ударів по США та Ізраїлю.
При цьому США просить допомоги в розблокуванні Ормузької протоки у Європи, яка висунула умови.