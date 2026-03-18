У перший день війни з Іраном використали більше ракет Patriot, ніж США виробляють за рік

Президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що Україна зіткнеться з дефіцитом ракет, які використовуються для боротьби з Росією, через війну на Близькому Сході.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС президент України заявив, що Володимир Путін хоче "довгої війни" між США, Ізраїлем та Іраном, оскільки це послабить Київ, а американські ресурси будуть перенаправлені на інші цілі.

Відбиваючи атаки Ірану на Близькому Сході активно використовують ракети Patriot

Конфлікт на Близькому Сході, що триває вже третій тиждень, поширився на всю Перську затоку: Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю завдає ударів по сусідніх державах.

І Володимир Зеленський каже, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу конфлікту на війну в Україні, зазначивши, що переговори про мир "постійно відкладаються. Причина одна — війна в Ірані".

Він також заявив, що ситуація вигідна Путіну, оскільки вона призводить до зростання цін на енергоносії, що є проблемою для України, і означає можливість "дефіциту" ракет.

"Для Путіна затяжна війна в Ірані — це плюс, — сказав він. — Крім підвищення цін на енергоносії, це означає виснаження американських резервів і скорочення виробництва засобів ППО. Таким чином, у нас [України] відбувається виснаження ресурсів".

Зеленський упевнений, що виникне дефіцит ракет Patriot, що стане проблемою для України, і додав, що тепер питання в тому, "коли будуть вичерпані всі запаси на Близькому Сході".

"Америка виробляє 60-65 ракет на місяць. Уявіть, 65 ракет на місяць — це приблизно 700-800 ракет на рік, — сказав він. — А в перший день війни на Близькому Сході було використано 803 ракети".

Зеленський також висловився про позицію свого американського колеги щодо війни в Україні, заявивши, що Трамп хоче бути переговірником, а не займати чиюсь сторону у війні України проти незаконного вторгнення Росії.

Президент України заявив, що, на його думку, Трамп "хоче закінчити цю війну", але додав, що президент США і його радники обрали стратегію тісного діалогу з Путіним і "не дратувати його, тому що його дратує Європа, а Путін не хоче розмовляти з Європою".

Володимир Зеленський відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером, а потім виступив перед депутатами парламенту.

Зеленський виступив у парламенті Великої Британії Фото: Офис президента

"Режими в Росії та Ірані — брати по ненависті, і тому вони брати по зброї, — сказав Зеленський. — А ми хочемо, щоб режими, побудовані на ненависті, ніколи, ніколи ні в чому не перемагали. І ми не хочемо, щоб такий режим загрожував Європі або нашим партнерам".

Зеленський заявив британським політикам, що Україна за потребою стала піонером у сучасній війні і тепер володіє необхідними навичками, якими може поділитися з союзниками.

Нагадаємо, європейські розвідки повідомляють, що Росія активно допомагає Ірану, постачаючи йому оновлені дрони "Шахед" і розвіддані для ударів по США та Ізраїлю.

При цьому США просить допомоги в розблокуванні Ормузької протоки у Європи, яка висунула умови.