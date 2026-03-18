Европа может помочь США в Иране в обмен на помощь Вашингтона Украине, — Politico

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские страны помогли ему по обеспечению безопасности Ормузского пролива. В то же время в Европе рассматривают возможность заключить с Трампом соглашение, которое поможет Украине.

Президент Финляндии Александер Стубб рассматривает вариант предложить Трампу помощь Европы на Ближнем Востоке в обмен на помощь США с завершением войны в Украине. В частности, чтобы Вашингтон предоставил всю необходимую помощь, которая была бы нужна Киеву для заключения приемлемой сделки. Идея сделки была предложена Стаббу во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House во вторник, сообщает издание Politico.

Сам финский президент был удивлен и поражен таким предложением, назвал его очень хорошим и пообещал обсудить этот вариант со своей командой.

В то же время в материале отмечается, что Финляндия не имеет достаточных ресурсов, чтобы иметь значительное влияние на ситуацию по блокированию Ормузского пролива. Также не понятно, какую роль могут сыграть европейские силы там.

Сам Стубб признал, что реалистично оценивает, насколько сильно он может повлиять на Трампа, ведь президенты сблизились во время встречи в прошлом году во время семичасовой встречи, когда они играли в гольф и обедали.

"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся найти одну идею из десяти по Украине, я считаю, что она хорошая", — заявил Стубб.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко отреагировал на нежелание европейских союзников участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. По словам политика, он никогда раньше не видел американского президента настолько разъяренным из-за позиции партнеров.

Сам американский президент в своей соцсети заявил, что всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что боевые действия в Иране — это "не их война". По его словам, начиная операцию, ни США, ни Израиль не ставили в известность об этом союзников.

В свою очередь отставной французский генерал Мишель Яковлефф раскритиковал войну США против Ирана, назвав ее провалом.