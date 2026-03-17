Не время покупать билет на "Титаник": во Франции объяснили, почему война Трампа в Иране — это провал

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф резко прокомментировал операцию "Эпическая ярость" против Ирана на фоне того, как президент США просит о помощи в разблокировке Ормузского пролива.

"Сейчас — не время покупать акционный билет на "Титаник". Капитан "Титаника", похоже, хотел продать дешевые билеты на танцевальный вечер уже после того, как судно столкнулось с айсбергом", — заявил Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI.

Генерал Яковлефф критично относится к войне в Иране

По его мнению, нельзя поддерживать неудачу и именно этому его учили в Американском военном колледже.

"Нужно найти другое решение, перенести усилия в другое место — но ни в коем случае не подкреплять неудачу. Так что причин сказать Трампу "нет" — предостаточно", - заявил Яковлефф, бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Североатлантического союза, который участвовал в планировании операций в Европе. В 2017-2019 годах Яковлефф был заместителем начальника штаба в SHAPE (Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – ред.), то есть отвечал за координацию развития стратегических программ НАТО, в частности с Украиной.

Відео дня

В Белом доме и среди союзников США нарастает недовольство, поскольку страны сопротивляются кампании давления президента США Дональда Трампа с целью оказания помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, а Трамп отвергает попытки Ирана к дипломатическому урегулированию.

Война в Иране — позиция стран НАТО и ЕС

При этом на 18 день войны в Иране министры иностранных дел стран ЕС решили не расширять свои военно-морские операции вокруг Ормузского пролива, несмотря на критику Трампа в адрес союзников.

Озвучил их позицию представитель канцлера Германии, который 16 марта заявил: "Это не война НАТО".

А министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявил, что это не их война: "Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе, безусловно, этому не будет способствовать", — заявил политик-социал-демократ.

Дипломатические переговоры зашли в тупик: иранские официальные лица обратились к посланнику Трампа по Ближнему Востоку, пытаясь возобновить дипломатические переговоры, но Трамп заявил, что не хочет сейчас вести переговоры, сообщили CNN два высокопоставленных чиновника Белого дома.

Частично это объясняется тем, что администрация Трампа не уверена в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи "действительно контролирует ситуацию", сказал один из чиновников. Министр иностранных дел Ирана отрицает какие-либо контакты с посланником президента в последние дни, как утверждают представители Белого дома.

Терпение на исходе: некоторые американские, европейские и азиатские дипломаты все больше разочаровываются в отказе администрации Трампа использовать традиционные дипломатические каналы.

При этом эскалация продолжается, Иран утром 17 марта атаковал беспилотниками посольство США и отель в Багдаде. Нефтяное месторождение Маджнун на юге Ирака также подверглось атаке. Тем временем Объединенные Арабские Эмираты временно закрыли свое воздушное пространство после того, как в результате ударов беспилотников в нефтяной зоне Фуджейры и на газовом месторождении Шах вспыхнули два отдельных пожара.

Ранее Дональд Трамп неожиданно попросил помощи в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, помочь должны те, кто покупают нефть из стран Персидского залива, в том числе Китай.

Но при этом отказался от помощи Украины с дронами, заявив, что США сами справятся.