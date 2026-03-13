Мы знаем больше: США не нужна помощь Украины в отражении дронов, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты не нуждаются в украинской помощи для защиты от иранских дронов.

При этом он рассказал, что американские военные планируют нанести еще более мощные удары по Ирану. Заявление Трампа цитирует "Clash Report".

"Война с Ираном вскоре закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам", — заявил Трамп.

Он пояснил, что война с Ираном вскоре должна закончиться, однако это будет тогда, когда он решит.

"Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно, лучшие дроны в мире.", — Трамп.

По его словам, на следующей неделе удары будут еще более сильными. Зато мощность атак Ирана снизилась.

При этом американский лидер заявил, что США "хорошо относятся к Ирану", потому что, если бы он захотел, то через час бы в сети появилась информация об атаках на электростанции.

"Мы могли сделать очень плохие вещи, настолько, что они бы никогда не смогли восстановиться как нация. Но мы не делаем этого. Мы стараемся быть порядочными", — сказал Трамп.

Отдельно президент США прокомментировал состояние лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Трамп рассказал, что тот, вероятно, жив, но получил ранения.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

Напомним, в ISW подтвердили, что Украина направила на Ближний Восток три группы экспертов в сфере противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков, которые помогут Ближнему Востоку справиться с "Шахедами" Ирана. Фокус собрал информацию о том, какие украинские БпЛА будут сбивать иранские дроны над Персидским заливом и улучшат безопасность ближневосточного региона.

Также стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии рассчитывает на недорогие украинские перехватчики для борьбы с иранскими беспилотниками.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Зеленский заявил, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.