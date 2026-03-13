Ми знаємо більше: США не потрібна допомога України у відбитті дронів, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Штати не потребують української допомоги для захисту від іранських дронів.

При цьому він розповів, що американські військові планують завдати ще більш потужних ударів по Ірану. Заяву Трампа цитує "Clash Report".

"Війна з Іраном незабаром закінчиться, тому нам більше не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Військових можливостей США достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам", — заявив Трамп.

Він пояснив, що війна з Іраном незабаром має закінчитися, однак це буде тоді, коли він вирішить.

"Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі.", — Трамп.

За його словами, наступного тижня удари будуть ще більш сильними. Натомість потужність атак Ірану знизилась.

При цьому американський лідер заявив, що США "добре ставляться до Ірану", тому що, якби він захотів, то за годину б у мережі з'явилася інформація про атаки на електростанції.

"Ми могли зробити дуже погані речі, настільки, що вони б ніколи не змогли відновитися як нація. Але ми не робимо цього. Ми намагаємося бути порядними", — сказав Трамп.

Окремо президент США прокоментував стан лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Трамп розповів, що той, імовірно, живий, але дістав поранення.

Раніше Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".

Нагадаємо, у ISW підтвердили, що Україна направила на Близький Схід три групи експертів у сфері протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів, які допоможуть Близькому Сходу впоратись з "Шахедами" Ірану. Фокус зібрав інформацію про те, які українські БпЛА збиватимуть іранські дрони над Перською затокою та покращать безпеку близькосхідного регіону.

Також стало відомо, що найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії розраховує на недорогі українські перехоплювачі для боротьби з іранськими безпілотниками.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Зеленський заявив, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.