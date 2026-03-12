Найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії хоче купити українські дрони, — WSJ

Компанія Saudi Aramco розраховує на недорогі українські перехоплювачі для боротьби з іранськими безпілотниками.

Як повідомила газета The Wall Street Journal, саудівський нафтовий гігант Aramco наразі веде переговори щонайменше з двома українськими оборонними компаніями про закупівлю безпілотників-перехоплювачів, призначених для захисту його критично важливої інфраструктури від потенційних іранських повітряних атак.

Компанія Aramco робить усе, щоб отримати українські дрони раніше, ніж її сусіди-конкуренти з нафтовидобутку, такі як Катар. Повідомляється, що компанія веде прямі переговори з SkyFall і Wild Hornets, двома українськими виробниками, які спеціалізуються на моделях перехоплювачів, що фізично виводять з ладу або знищують ворожі безпілотники в повітрі.

Інтерес до українських оборонних технологій виходить за рамки корпоративного рівня. Представники уряду Саудівської Аравії також вивчають можливість державних закупівель аналогічних систем протидії безпілотникам. Джерела, близькі до переговорів, повідомили WSJ, що Ер-Ріяд встановив контакт із Phantom Defense, українською фірмою, що спеціалізується на системах радіоелектронної боротьби (РЕБ), здатних розривати канали зв'язку між ворожими дронамі та їхніми операторами.

У разі завершення цих багатомільйонних угод Саудівська Аравія зможе використовувати перевірені в боях українські засоби для захисту своїх вразливих нафтогазових об'єктів від іранських дронів-камікадзе "Шахед", які наразі також використовуються російською армією проти України.

Хоча переговори все ще перебувають на стадії обговорення, інтерес з боку країн Перської затоки підкреслює серйозне зрушення в сучасній протиповітряній обороні. Як повідомляє WSJ, замість того щоб покладатися виключно на ракети-перехоплювачі, які коштують мільйони доларів, країни дедалі частіше звертаються до українських розробок, які швидко розвиваються, у сфері протиповітряної оборони в пошуках економічно ефективних способів нейтралізації зростаючої загрози з боку невеликих і недорогих безпілотних літальних апаратів.

Необхідність цих переговорів зумовлена колосальними і непосильними витратами на нинішню стратегію протиповітряної оборони Близького Сходу. Протягом багатьох років держави Перської затоки були змушені покладатися на високоякісні системи перехоплення для знищення відносно дешевих іранських боєприпасів, що баражують.

Журналісти нагадують, що для перехоплення однієї цілі американською батареєю протиракетних комплексів Patriot може знадобитися дві ракети PAC-3, що коштує більш ніж 10 мільйонів доларів за кожен удар. Це створило вкрай асиметричний фінансовий тягар для таких країн, як Саудівська Аравія та ОАЕ, які в сукупності витратили мільярди доларів тільки на відбиття атак іранських дронів, іноді запускаючи по кілька дорогих ракет PAC-3 за раз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська компанія-виробник зброї Fire Point продасть частину акцій. Зокрема, ця компанія створила ракету "Фламінго". Повідомлялося, що придбати 30% компанії має намір оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати.

А 9 березня президент Зеленький повідомив, що Україна отримала 11 запитів від різних країн із проханням про допомогу, серед них — сусідні з Іраном держави, європейські країни та США.