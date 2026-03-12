Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии хочет купить украинские дроны, — WSJ

Компания Saudi Aramco рассчитывает на недорогие украинские перехватчики для борьбы с иранскими беспилотниками.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, саудовский нефтяной гигант Aramco в настоящее время ведет переговоры как минимум с двумя украинскими оборонными компаниями о закупке беспилотников-перехватчиков, предназначенных для защиты его критически важной инфраструктуры от потенциальных иранских воздушных атак.

Компания Aramco делает все, чтобы получить украинские дроны раньше, чем ее соседи-конкуренты по нефтедобыче, такие как Катар. Сообщается, что компания ведет прямые переговоры с SkyFall и Wild Hornets, двумя украинскими производителями, специализирующимися на моделях перехватчиков, которые физически выводят из строя или уничтожают вражеские беспилотники в воздухе.

Интерес к украинским оборонным технологиям выходит за рамки корпоративного уровня. Представители правительства Саудовской Аравии также изучают возможность государственных закупок аналогичных систем противодействия беспилотникам. Источники, близкие к переговорам, сообщили WSJ, что Эр-Рияд установил контакт с Phantom Defense, украинской фирмой, специализирующейся на системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных разрывать каналы связи между вражескими дронами и их операторами.

В случае завершения этих многомиллионных сделок Саудовская Аравия сможет использовать проверенные в боях украинские средства для защиты своих уязвимых нефтегазовых объектов от иранских дронов-камикадзе "Шахед", которые в настоящее время также используются российской армией против Украины.

Хотя переговоры все еще находятся на стадии обсуждения, интерес со стороны стран Персидского залива подчеркивает серьезный сдвиг в современной противовоздушной обороне. Как сообщает WSJ, вместо того чтобы полагаться исключительно на ракеты-перехватчики, которые стоят миллионы долларов, страны все чаще обращаются к быстро развивающимся украинским разработкам в области противовоздушной обороны в поисках экономически эффективных способов нейтрализации растущей угрозы со стороны небольших и недорогих беспилотных летательных аппаратов.

Необходимость этих переговоров обусловлена ​​колоссальными и непосильными затратами на нынешнюю стратегию противовоздушной обороны Ближнего Востока. В течение многих лет государства Персидского залива были вынуждены полагаться на высококачественные системы перехвата для уничтожения относительно дешевых иранских барражирующих боеприпасов.

Журналисты напоминают, что для перехвата одной цели американской батареей противоракетных комплексов Patriot может потребоваться две ракеты PAC-3, что обходится более чем в 10 миллионов долларов за каждый удар. Это создало крайне асимметричное финансовое бремя для таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые в совокупности потратили миллиарды долларов только на отражение атак иранских дронов, иногда запуская по несколько дорогих ракет PAC-3 за раз.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания-производитель оружия Fire Point продаст часть акций. В частности, эта компания создала ракету "Фламинго". Сообщалось, что приобрести 30% компании намерена оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенные Арабские Эмираты.

А 9 марта президент Зеленький сообщил, что Украина получила 11 запросов от разных стран с просьбой о помощи, среди них — соседние с Ираном государства, европейские страны и США.