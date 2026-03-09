Есть запросы на украинскую помощь от 11 стран: Зеленский провел ставку относительно войны в Иране

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, которое было посвящено влиянию войны в Иране на ситуацию в Украине. Он отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке напрямую влияет на Украину, в частности, на поставки оружия.

Во время заседания обсуждались возможные последствия затяжной войны в Иране для Украины. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

По его словам, Украина получила 11 запросов от разных стран с просьбой о помощи, среди них — соседние с Ираном государства, европейские страны и США.

"Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", — подчеркнул Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина будет оказывать помощь с учетом собственных интересов, чтобы не снижать возможности Сил обороны.

Зеленский также пояснил, что Украина оказывает помощь для того, чтобы иранский режим не имел никакой победы, а ситуация на Ближнем Востоке как можно скорее стабилизировалась.

Он также призвал к совместной защите с партнерами от дронов и ракет, а также к уничтожению производств оружия, в частности "Шахедов".

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана", — отметил украинский президент.

Издание Politico ранее предупреждало, что вторжение США в Иран может иметь серьезные последствия для Украины. Так, Киев может больше не получать оружие от Вашингтона, в частности ракеты ПВО, необходимые для отражения российских атак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Глава государства отмечает, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Впоследствии стало известно, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды". Украина в течение ближайших нескольких дней направит своих специалистов, о чем Киев просила администрация Трампа.