Пережить 12 месяцев: Украина столкнется с дефицитом ракет ПВО из-за войны в Иране, — Politico

Вторжение США в Иран может иметь серьезные последствия для Украины. В частности, Киев может больше не получать оружие от Вашингтона, в частности ракеты ПВО, необходимые для отражения российских атак.

Это связано с тем, что американские военные используют много этого оружия для атаки на Иран. Об этом говорится в материале Politico.

При этом европейские чиновники опасаются, что Дональд Трамп вообще может потерять интерес к прекращению российско-украинской войны.

Зеленский накануне заявил, что он уверен, что если операция США на Ближнем Востоке будет длительной, это повлияет на поставки украинского оружия.

И хотя президент США Дональд Трамп заявил, что война может продлиться от 4 до 5 недель, однако аналитики опасаются, что вторжение может перерасти в более масштабный конфликт, из которого США будет непросто выйти.

По мнению аналитиков, администрация США может начать пополнять запасы расходуемого оружия за счет того оружия, которое было предусмотрено на продажу для Европы и Украины.

Среди ключевых потерь, с которыми может столкнуться Украина, — нехватка ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов ПВО Patriot. В то же время европейские правительства не имеют готовых запасов ракет ПВО. Для того, чтобы создать собственное производство ракет странам Европы понадобятся годы.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в своем Facebook предупредила, что разработчики беспилотников, специалисты по радиоэлектронной борьбе и другие украинские производители оружия должны работать вместе, чтобы избежать дефицита запасов. Она призвала украинские оружейные компании быстро действовать и закупать запасы критически важных компонентов, чтобы обеспечить стране возможность пережить следующие 12-24 месяцев.

Она предупредила, что из-за ситуации на Ближнем Востоке может произойти кризис компонентов, а также рост цен на эти компоненты.

В американском правительстве заявили, что США не имеют проблем с мощностями, и они готовы выполнить все стратегические цели президента.

Зато один из европейских дипломатов отмечает, что американские чиновники еще до вторжения в Иран теряли интерес к завершению российско-украинской войны.

Как потерю помощи комментируют украинские нардепы

Председатель комитета по вопросам внешних отношений Верховной Рады Александр Мережко заявил, что он "не волнуется, что Трамп будет слишком отвлекаться на войну в Иране".

По его мнению, это вторжение имеет даже определенные плюсы для Украины, ведь Россия теряет одного из поставщиков вооружений для себя. Кроме того, США и Украина в этом случае выступают на одной стороне в борьбе с авторитарными режимами.

Зато заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев заявил, что война в Иране будет продолжаться "параллельно" с мирными переговорами при посредничестве США, которые не были отменены.

По его словам, чем быстрее и эффективнее будут действовать США в Иране, тем больше шансов будет на достижение прогресса в мирных переговорах с Россией.

Единственный же риск, по мнению Чернева, заключается в том, что кампания США против Ирана задержится и не достигнет никаких целей. Тогда, предупредил депутат, внимание к Украине может снизиться.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Глава государства отмечает, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Впоследствии стало известно, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды". Украина в течение ближайших нескольких дней направит своих специалистов, о чем Киев просила администрация Трампа.