Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды": СМИ назвали сроки

Украина в течение ближайших нескольких дней направит своих специалистов на Ближний Восток для противодействия "Шахедам", о чем Киев просила администрация президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских военных, пишет Reuters.

"Мы получили запрос от Соединенных Штатов относительно конкретной поддержки в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока... Я дал указания предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать нужный уровень безопасности", — напомнили журналисты заявление Зеленского от 5 марта.

По словам источника Reuters, украинские специалисты начнут работу "в течение ближайших нескольких дней".

Кроме того, Дональд Трамп прокомментировал предложение Зеленского о поддержке в операциях против иранских дронов.

В телефонном интервью Reuters он сказал, что "США примут помощь от любой страны".

Авторы материала также подчеркнули, что мировое сообщество знает, что украинцы имеют успех в противостоянии "Шахедам" за четыре года войны и именно поэтому обращается к Киеву за помощью.

Напомним, 5 марта США запросили у Украины помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке.

