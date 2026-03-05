США запросили у Украины помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты обратились к Киеву с просьбой оказать поддержку в защите от ударных дронов типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Украина планирует помочь партнерам, в частности предоставив необходимые средства и привлекая украинских специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает в своем Telegram-канале, что Киев получил официальный запрос от Соединенных Штатов. Речь идет об оказании помощи в противодействии ударным беспилотникам типа "шахед" на Ближнем Востоке, в контексте войны США и Израиля против Ирана. По словам главы государства, украинская сторона готова присоединиться к защите союзников и уже получила соответствующие поручения по организации поддержки.

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защиты жизней наших людей. Слава Украине!", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться собственным опытом противодействия ударным дронам, который был получен во время полномасштабной войны с Россией. Также Киев планирует предоставить необходимые технические средства и направить специалистов, способных помочь США защититься от атак иранских беспилотников.

Напомним, что украинский дрон-перехватчик "Салют" уже прошел проверку непосредственно в боевых условиях. Он может догонять и уничтожать российские дроны-камикадзе "Шахед".

Ранее мы также информировали, что Силы обороны Украины начали применять новый ударный беспилотник украинского производства под названием "Пташка". Аппарат оснащен оптоволоконным каналом управления и способен выполнять боевые задачи на расстоянии почти 50 километров. Это сейчас является рекордной дальностью для беспилотников такого класса.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп положительно оценил собственные действия в связи с операцией против Ирана, и одновременно резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что ситуация вокруг Ирана остается в центре международного внимания, он заявил, что переговоры по войне в Украине продолжаются, и снова выразил недовольство действиями украинского президента. Трамп требует от него подписать мирное соглашение.