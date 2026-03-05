"Путин готов": Трамп требует от Зеленского подписать мирное соглашение

Президент США поговорил по телефону с журналистами Politico. Трамп похвалил себя и своего министра войны Пита Хегсета за операцию в Иране. И обрушился с критикой на Владимира Зеленского.

Однако в телефонном разговоре 5 марта Дональд Трамп "перешел в наступление", отмечают журналисты Politico. Он отмахнулся от опасений по поводу влияния войны с Ираном на цены на бензин и запасы боеприпасов в США. И, несмотря на то, что Иран остается в центре внимания, Трамп заявил, что переговоры по поводу войны в Украине продолжаются. И он вновь выразил недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку", — сказал Трамп.

По мнению президента США, Владимир Путин готов к переговорам о прекращении войны.

"Думаю, Путин готов заключить сделку", — сказал он, повторив свою давнюю сентенцию.

Когда Трампа спросили, что именно препятствует мирному соглашению со стороны Зеленского, он отказался вдаваться в подробности, но заявил, что украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

"Немыслимо, что он является препятствием, — сказал Трамп. — У него нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше".

Напомним, после того, как США и Израиль начали военную операцию в Иране, в МИД РФ официально назвали США "агрессором". И именно Вашингтон с Иерусалимом обвинили в том, что сейчас иранские ракеты и дроны летят по всем странам Персидского залива.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров возмущался, что "дух Анкориджа" был разрушен из-за действий Соединенных Штатов.