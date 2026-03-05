"Путін готовий": Трамп вимагає від Зеленського підписати мирну угоду

Президент США поговорив телефоном із журналістами Politico. Трамп похвалив себе і свого міністра війни Піта Хегсета за операцію в Ірані. І обрушився з критикою на Володимира Зеленського.

Однак у телефонній розмові 5 березня Дональд Трамп "перейшов у наступ", зазначають журналісти Politico. Він відмахнувся від побоювань щодо впливу війни з Іраном на ціни на бензин і запаси боєприпасів у США. І, незважаючи на те, що Іран залишається в центрі уваги, Трамп заявив, що переговори з приводу війни в Україні тривають. І він знову висловив невдоволення діями президента України Володимира Зеленського.

"Зеленському потрібно взятися за справу й укласти угоду", — сказав Трамп.

На думку президента США, Володимир Путін готовий до переговорів про припинення війни.

"Думаю, Путін готовий укласти угоду", — сказав він, повторивши свою давню сентенцію.

Коли Трампа запитали, що саме перешкоджає мирній угоді з боку Зеленського, він відмовився вдаватися в подробиці, але заявив, що український лідер не проявляє достатньої готовності до переговорів.

"Немислимо, що він є перешкодою, — сказав Трамп. — У нього немає козирів у рукаві. А тепер у нього їх стало ще менше".

Нагадаємо, після того, як США та Ізраїль почали військову операцію в Ірані, у МЗС РФ офіційно назвали США "агресором". І саме Вашингтон з Єрусалимом звинуватили в тому, що зараз іранські ракети і дрони летять по всіх країнах Перської затоки.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров обурювався, що "дух Анкориджа" було зруйновано через дії Сполучених Штатів.