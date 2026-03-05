"Спровокували і втягнули": у МЗС РФ звинуватили США та Ізраїль у тому, що Іран атакує сусідів

Російське МЗС звинуватило США та Ізраїль у спробі втягнути арабські країни у війну. Це свідчить про посилення антиамериканської риторики з боку Кремля, чого керівництво Росії намагалося уникати після повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Так, у Москві повідомили, що "глибоко стурбовані" тим, що ситуація на Близькому Сході продовжує погіршуватися. МЗС РФ заявило, що США та Ізраїль під "абсолютно надуманим приводом" почали військову операцію з "метою повалення законної влади" в Ірані.

У Москві заявили, що розраховували на "розсудливість", але зі США та Ізраїлю "лунають войовничі заяви", а ізраїльська армія здійснила нове вторгнення в Ліван.

При цьому в МЗС РФ прямо назвали США та Ізраїль "агресорами", які намагаються внести розкол в ісламський світ у розпал священного для мусульман місяця Рамадан.

"Цілеспрямовано спровокували Іран на удари у відповідь по об'єктах у деяких арабських країнах, які призвели до людських і матеріальних втрат, про що російська сторона глибоко шкодує. Тим самим намагаються втягнути арабів у війну за чужі інтереси. Заодно відволікають увагу від катастрофічного становища палестинського народу", — сказано в заяві російських дипломатів.

При цьому Росії очевидно, що єдиний спосіб утримати регіон від подальшого скочування в "безодню дестабілізації" — це "припинити агресію США та Ізраїлю, що запустила ланцюгову реакцію страждань арабів".

Видання "Агентство. Новости" зазначає, що заява МЗС РФ надійшла після того, як 2 березня Володимир Путін провів телефонні переговори з лідерами чотирьох арабських держав Перської затоки. Він запропонував використовувати зв'язки Москви з Іраном для передання побоювань щодо ударів Тегерана по нафтовій інфраструктурі в регіоні, а також висловив готовність сприяти стабілізації обстановки в регіоні.

До початку війни в Ірані різке засудження американських дій з боку Росії звучало рідко. Один із винятків — американська операція у Венесуелі, яку російське МЗС називало "збройною агресією", а постпред РФ в ООН Василь Небензя говорив, що це "злочин, цинічно вчинений США".

Зазначається, що війна США та Ізраїлю проти Ірану послаблює позиції Москви на Близькому Сході, ставши другою військовою операцією Вашингтона проти союзника Росії за останні три місяці.

Нагадаємо, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров обурювався, що "дух Анкоріджа" було зруйновано через дії Сполучених Штатів.

Також Фокус писав про те, як йдуть справи на Близькому Сході і хто симпатизував Ірану, а хто був нейтральним. Логічно, що після атак Тегерана, розстановка сил може змінитися.