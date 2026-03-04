Релігія, нафта і давня ворожнеча: хто кого ненавидить на Близькому Сході та підтримує Іран

Зараз, коли Ізраїль і США атакують Іран, а у відповідь Тегеран бомбардує всі країни Перської затоки, військові експерти попереджають, що світ тепер уже точно стоїть на порозі третьої світової війни, особливо якщо врахувати, що ціни на нафту зростають після блокади Ормузької протоки. І тим важливіше розібратися в хитросплетіннях відносин між країнами на Близькому Сході.

Марк Алмонд, директор Інституту досліджень криз в Оксфорді, зробив для Daily Mail вичерпну "шпаргалку", що пояснює, чому ісламські країни Перської затоки насправді ворогують, а розбіжності, що роздирають Близький Схід сьогодні, беруть свій початок із зародження ісламу 1400 років тому.

Зараз конфлікти Ірану і його сусідів крім релігії підживлюють також багатство нафтової і газової промисловості, націоналізм, етнічне суперництво і напруженість у відносинах із Заходом, і, перш за все, ставлення до Ізраїлю. Мозаїка лояльностей складна, динамічна і спочатку непроникна, в ній зустрічаються як малоймовірні союзи, так і ворожнеча виняткової запеклості.

Шиїти та решта — чому радикалізм Ірану псує відносини із сусідами

В основі лежить запекла ворожнеча між двома основними ісламськими сектами — сунітами та шиїтами. Ці традиції мають різні правові системи і, що особливо важливо, розходяться в думках щодо того, як слід регулювати їхню релігію.

Простіше кажучи, аятоли у шиїтів — це не тільки лідер, а й символ Фото: khamenei.ir

Шиїти вважають своїх лідерів, аятол, непогрішними і призначеними Аллахом, іноді нащадками самого пророка Мухаммеда. У сунітів немає духовної ієрархії; вони оцінюють кожного проповідника за його заслугами.

Понад чотири п'ятих мусульманського світу становлять суніти, що становить більшість у більшості арабських країн, а також у Пакистані.

Однак в Ірані, а також у сусідніх Іраку та Азербайджані більшість населення становлять шиїти. Значні шиїтські громади також проживають у Ємені, Лівані, Саудівській Аравії та Бахрейні.

Уже одне це створює умови для міжусобної боротьби. Іранська революція 1979 року, що повалила шаха Пехлеві, була не просто політичним зрушенням: це був релігійний переворот. На Близькому Сході більшість шиїтів вважали аятолу Хомейні, який очолював новий уряд у Тегерані, своїм верховним релігійним лідером.

В Іраку сунітський уряд Саддама Хусейна побоювався наслідків шиїтського повстання. У подальшій війні, яка тривала більшу частину 1980-х років, загинуло понад мільйон людей. Навіть цей катастрофічний конфлікт може здатися незначним порівняно з війною, яка зараз загрожує поглинути весь регіон.

Сусіди Ірану — хто за Тегеран, хто проти, а хто нейтральний

У цьому великому регіоні — від Єгипту до Пакистану — у держав є три чіткі позиції: проіранські, антиіранські й ті, хто зберігає нейтралітет.

Проіранськи налаштовані держави

Туреччина

Протягом століть сунітська Османська імперія і шиїтська Іранська імперія були ворогами, але Туреччині необхідний доступ до іранської нафти і газу. Її президент, Реджеп Таїп Ердоган, вкрай антиізраїльськи налаштований і засудив убивство аятоли. Це означає, що держава-член НАТО, що володіє другою за величиною армією після США, виглядає вороже налаштованою до нападу на Іран. Але Туреччина вже виявилася втягнутою в конфлікт, коли збила іранську ракету над своєю територією.

Ліван

Згідно з конституцією Лівану, християни мають право висувати кандидатуру президента, суніти — прем'єр-міністра, а шиїти — спікера парламенту. З них найбільший виборчий блок — це войовнича шиїтська "Хезболла", яка також є проксі-армією Ірану проти Ізраїлю.

3 березня ізраїльська армія знову увійшла до південного Лівану після того, як "Хезболла" вперше з моменту припинення вогню в Газі в жовтні випустила ракети через кордон, і після того, як прем'єр-міністр заборонив військову та охоронну діяльність угруповання. Багато рис сучасного тероризму, такі як вибухи вантажівок із вибухівкою, зародилися в Лівані 43 роки тому.

Ірак

60-відсоткова шиїтська більшість Іраку незмінно голосує за проіранських політиків. Лише місяць тому Трамп погрожував Іраку санкціями в разі обрання прем'єр-міністром ветерана проіранської політики Нурі аль-Малікі. Крім релігійної симпатії до одновірців-шиїтів, Ірак сильно залежить від поставок електроенергії з Ірану. Америка намагалася зупинити виплати Іраком мільярдів доларів Тегерану.

Ємен

Іранське угруповання-маріонетка, шиїтські хусити, домінує на півночі цієї розділеної країни, контролюючи її столицю, Сану. Розташування Ємену поруч із глобальним морським шляхом з Індійського океану через Червоне море до Суецького каналу робить його стратегічно важливим. Під час війни в Газі, що послідувала за 7 жовтня, хусити використовували безпілотники для атак на судна, намагаючись змусити Ізраїль піти на поступки. Ізраїль не поступився, але США та їхні союзники по НАТО відмовилися від спроб придушити атаки хуситів і уклали угоду. Яка може виявитися недовговічною.

Нейтральні щодо Ірану

Єгипет

Єгипет, найбільш густонаселена країна Близького Сходу з населенням у 100 мільйонів осіб, вважає себе лідером арабського і мусульманського світу. Хоча відносини з Іраном за останній рік покращилися, чверть бюджету Єгипту залежить від доходів від зборів за прохід суден через Суецький канал і пільгових кредитів від Саудівської Аравії та ОАЕ. Якщо країни Перської затоки сильно постраждають від війни з Іраном, вони можуть скоротити субсидії Єгипту, що може створити Каїру серйозні проблеми через зростання цін на паливо і продукти харчування.

Оман

Оман, популярний серед заможних туристів регіон, намагався виступити посередником між Іраном і двома його головними ворогами — США та Ізраїлем. Будучи найближчим сусідом Ірану через Ормузьку протоку, ширина якої в найвужчому місці становить лише 38 км, Оман прекрасно усвідомлює економічні наслідки війни.

Пакистан

Пакистан є союзником іншої сунітської країни, Саудівської Аравії. Однак, з огляду на значну шиїтську меншину, пакистанський уряд в Ісламабаді прагне підтримувати добрі стосунки з Тегераном і висловив співчуття у зв'язку із загибеллю іранського лідера аятоли Хаменеї внаслідок авіаудару в суботу. А також протестувальники атакували посольство США після звісток про його смерть, що закінчилося перестрілкою.

Антиіранськи налаштовані держави

Вірменія

Невелика християнська держава на північному заході від Ірану розташована між Туреччиною та Азербайджаном, двома традиційно мусульманськими суспільствами зі схожою мовою. Оскільки в Ірані проживають сотні тисяч вірмен, Вірменія розглядала його як потенційного захисника до 2022 року, коли Іран не діяв після перемоги Азербайджану над вірменами в прикордонній суперечці. Напередодні виборів у червні уряд звернувся за підтримкою до Трампа і помирився з Баку.

Сирія

Після падіння союзника Ірану, шиїтського диктатора Башара Асада 2024 року, ситуація в Сирії кардинально змінилася. Новий режим, очолюваний колишнім сунітським фундаменталістом з "Аль-Каїди" (Ахмедом аш-Шараа), вкрай вороже налаштований щодо Ірану. Він прагматично поводиться у відносинах зі США та Ізраїлем, що спонукало Трампа скасувати санкції. Після 12 років запеклої громадянської війни Дамаск сподівається відродити свій туристичний сектор.

Йорданія

Єдина арабська монархія, що має незначні доходи від нафти або газу, перебуває в стані миру з Ізраїлем з 1994 року, що призвело до припливу американської допомоги, але викликало гнів Ірану. Її населення майже повністю складається з сунітів. Туризм відіграє важливу роль в економіці, але, оскільки країна перебуває під траєкторією польотів іранських ракет і безпілотників, що прямують у бік Ізраїлю, кількість відвідувачів різко скоротилася.

Азербайджан

Азербайджан використовував доходи від нафтогазової галузі для закупівлі ізраїльської зброї і дозволяв ізраїльській розвідці діяти на своїй території. Це призвело до того, що Іран розглядає Азербайджан як ворожу державу, яка може спробувати використати спільну мову, спільну релігію та історію, щоб підбурювати 25 мільйонів азербайджанців до повстання, сподіваючись возз'єднати два азербайджаномовні регіони.

Кувейт

Емір Кувейту допомагав фінансувати війну Саддама Хусейна з Іраном з 1980 по 1988 рік, чого Іран так і не пробачив. Оскільки Кувейт був врятований Америкою в 1991 році, монархія дозволяє США використовувати країну як базу для нападу на Іран. Між сунітським і шиїтським населенням країни існує напруженість, але насувається більш серйозна проблема: якщо війна знищить нафтові доходи Кувейту, країна не зможе платити зарплату трьом мільйонам іноземців, які працюють у сфері послуг.

Афганістан

Лише за 48 годин до початку американо-ізраїльської атаки на Іран Афганістан вступив у війну з Пакистаном. Радикально сунітські таліби вбачають в Ірані загрозу, не в останню чергу через добрі відносини Тегерана з Ісламабадом, який вважає талібів покровителями фундаменталістських повстанців, що дестабілізують Пакистан.

Бахрейн

Бахрейн — острівне королівство з великим шиїтським населенням, кероване сунітською монархією. 3 березня саудівські війська перетнули дамбу, щоб придушити проіранські протести, незважаючи на те, що іранські безпілотники завдали ударів по американських радарах і пунктах прослуховування, а також по військово-морській базі, яку ділять із 300 військовослужбовцями Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Катар

Емірат Катар має величезне багатство завдяки газовим родовищам, які він ділить з Іраном. Це призвело до хороших відносин з Іраном — до недавнього часу. Катар також вороже ставився до Ізраїлю, особливо під час недавньої війни в Газі, коли лідери ХАМАС жили в розкоші в столиці Досі. Минулого року Ізраїль зробив невдалу спробу "обезголовити" комплекс будівель ХАМАС за допомогою авіаудару.

Але в Катарі також розташоване Центральне командування США, яке веде війну з Іраном, з великою авіабазою і військово-морським флотом. Тому Іран активно бомбить Катар, і не тільки американські об'єкти. Іранцям вдалося зупинити експорт скрапленого природного газу з Катару до Великої Британії та ЄС. Цей газ також забезпечує понад 40 відсотків поставок газу на Тайвань і чверть поставок до Південної Кореї.

Об'єднані Арабські Емірати

Дубай і Абу-Дабі стали центрами авіаперевезень, туризму і приваблюють безліч заможних іноземців, особливо у сфері фінансових послуг. ОАЕ також привертають індійців, пакистанців і філіппінців як обслуги. Якщо вони покинуть країну, низький рівень податків може швидко зникнути.

Іран, імовірно, атакуватиме такі важливі об'єкти, як опріснювальні установки. Уже зараз уся питна вода імпортується, і її вартість перевищує вартість нафти.

Саудівська Аравія

На відміну від міні-монархій Перської затоки з їхнім крихітним населенням, 30 мільйонів саудитів очікують від свого короля і фактичного лідера, наслідного принца Мухаммеда бін Салмана ас-Сауда, соціальної допомоги та медичного обслуговування, оскільки його династія охороняє головну святиню ісламу в Мецці.

Цього тижня повідомлялося, що принц у телефонній розмові закликав Трампа завдати удару по Ірану, попередивши, що Іран стане більш грізним супротивником, якщо Вашингтон не застосує військову силу. Це ризикована стратегія. Ще до цієї війни Ер-Ріяд мав проблеми з грошовими потоками. Зростання цін на нафту не допоможе, якщо танкери не зможуть перевозити нафту, а трубопроводи і термінали будуть піддаватися бомбардуванням. Учора два безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в Рас-Танурі, одному з найбільших у світі підприємств з переробки сирої нафти.

Атаки Ірану на сусідів — чого домагається Тегеран

Іранський режим, або те, що від нього залишилося, бореться за виживання. Таємна поліція Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), що налічує близько 125 000 осіб, десятиліттями діяла репресивними методами і не може розраховувати на пощаду в разі повалення Ісламської Республіки. Вважається, що за останні кілька місяців вони стратили понад 30 000 дисидентів. Тому вони пішли "ва-банк".

Їхня ризикована стратегія, очевидно, полягає в економічному хаосі. Держави Перської затоки (Бахрейн, Кувейт, Ірак, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати) повністю залежать від двох джерел доходу: експорту нафти і газу, а також західного туризму та іноземних бізнесменів і фінансистів. Війна загрожує зруйнувати обидві ці бізнес-моделі.

Якщо Ормузьку протоку і частину Червоного моря закриють для вантажних перевезень, постачання енергоносіїв буде обмежено, що посилить атаки Тегерана на нафтопереробні заводи. Зокрема, Європу очікує різке підвищення цін на паливо, яке вже почалося.

Іран хоче налаштувати своїх сусідів проти Америки та Ізраїлю. Але, атакуючи джерела їхнього доходу, він також провокує нейтральні держави стати на бік Заходу.

Увечері 3 березня джерела, близькі до урядів ОАЕ, Катару і Саудівської Аравії, повідомили про запланований спільний удар у відповідь, що передбачає військове співробітництво, яке досі здавалося вкрай малоймовірним.

