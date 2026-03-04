Религия, нефть и давняя вражда: кто кого ненавидит на Ближнем Востоке и поддерживает Иран

Сейчас, когда Израиль и США атакуют Иран, а в ответ Тегеран бомбит все страны Персидского залива, военные эксперты предупреждают, что мир теперь уж точно стоит на пороге третьей мировой войны, особенно если учесть, что цены на нефть растут после блокады Ормузского пролива. И тем важнее разобраться в хитросплетениях отношений между странами на Ближнем Востоке.

Марк Алмонд, директор Института исследований кризисов в Оксфорде, сделал для Daily Mail исчерпывающую "шпаргалку", объясняющую, почему исламские страны Персидского залива на самом деле враждуют, а разногласия, раздирающие Ближний Восток сегодня, берут свое начало с зарождения ислама 1400 лет назад.

Сейчас конфликты Ирана и его соседей кроме религии подпитывают также богатство нефтяной и газовой промышленности, национализм, этническое соперничество и напряженность в отношениях с Западом, и, прежде всего, отношение к Израилю. Мозаика лояльностей сложна, динамична и поначалу непроницаема, в ней встречаются как маловероятные союзы, так и вражда исключительной ожесточенности.

Шииты и остальные – почему радикализм Ирана портит отношения с соседями

В основе лежит ожесточенная вражда между двумя основными исламскими сектами — суннитами и шиитами. Эти традиции имеют разные правовые системы и, что особенно важно, расходятся во мнениях относительно того, как следует регулировать их религию.

Проще говоря, аятоллы у шиитов - это не только лидер, но и символ Фото: khamenei.ir

Шииты считают своих лидеров, аятолл, непогрешимыми и назначенными Аллахом, иногда потомками самого пророка Мухаммеда. У суннитов нет духовной иерархии; они оценивают каждого проповедника по его заслугам.

Более четырех пятых мусульманского мира составляют сунниты, что составляет большинство в большинстве арабских стран, а также в Пакистане.

Однако в Иране , а также в соседних Ираке и Азербайджане большинство населения составляют шииты. Значительные шиитские общины также проживают в Йемене, Ливане, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Уже одно это создает условия для междоусобной борьбы. Иранская революция 1979 года, свергнувшая шаха Пехлеви, была не просто политическим сдвигом: это был религиозный переворот. На Ближнем Востоке большинство шиитов считали аятоллу Хомейни, возглавлявшего новое правительство в Тегеране, своим верховным религиозным лидером.

В Ираке суннитское правительство Саддама Хусейна опасалось последствий шиитского восстания. В последовавшей войне, которая продолжалась большую часть 1980-х годов, погибло более миллиона человек. Даже этот катастрофический конфликт может показаться незначительным по сравнению с войной, которая сейчас грозит поглотить весь регион.

Соседи Ирана – кто за Тегеран, кто против, а кто нейтрален

В этом обширном регионе – от Египта до Пакистана – у государств есть три четкие позиции: проиранские, антииранские и те, кто сохраняет нейтралитет.

Проирански настроенные государства

Турция

На протяжении веков суннитская Османская империя и шиитская Иранская империя были врагами, но Турции необходим доступ к иранской нефти и газу. Ее президент, Реджеп Тайип Эрдоган, крайне антиизраильски настроен и осудил убийство аятоллы. Это означает, что государство-член НАТО, обладающее второй по величине армией после США, выглядит враждебно настроенным к нападению на Иран. Но Турция уже оказалась втянута в конфликт, когда сбила иранскую ракету над своей территорией.

Ливан

Согласно конституции Ливана, христиане имеют право выдвигать кандидатуру президента, сунниты — премьер-министра, а шииты — спикера парламента. Из них крупнейший избирательный блок — это воинствующая шиитская "Хезболла", которая также является прокси-армией Ирана против Израиля.

3 марта израильская армия вновь вошла в южный Ливан после того, как "Хезболла" впервые с момента прекращения огня в Газе в октябре выпустила ракеты через границу, и после того, как премьер-министр запретил военную и охранную деятельность группировки. Многие черты современного терроризма, такие как взрывы грузовиков со взрывчаткой, зародились в Ливане 43 года назад.

Ирак

60-процентное шиитское большинство Ирака неизменно голосует за проиранских политиков. Всего месяц назад Трамп угрожал Ираку санкциями в случае избрания премьер-министром ветерана проиранской политики Нури аль-Малики. Помимо религиозной симпатии к единоверцам-шиитам, Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии из Ирана. Америка пыталась остановить выплаты Ираком миллиардов долларов Тегерану.

Йемен

Иранская группировка-марионетка, шиитские хуситы, доминирует на севере этой разделенной страны, контролируя ее столицу, Сану. Расположение Йемена рядом с глобальным морским путем из Индийского океана через Красное море к Суэцкому каналу делает его стратегически важным. В ходе войны в Газе, последовавшей за 7 октября, хуситы использовали беспилотники для атак на суда, пытаясь заставить Израиль пойти на уступки. Израиль не уступил, но США и их союзники по НАТО отказались от попыток подавить атаки хуситов и заключили сделку. Которая может оказаться недолговечной.

Нейтральны по отношению к Ирану

Египет

Египет, самая густонаселенная страна Ближнего Востока с населением в 100 миллионов человек, считает себя лидером арабского и мусульманского мира. Хотя отношения с Ираном за последний год улучшились, четверть бюджета Египта зависит от доходов от сборов за проход судов через Суэцкий канал и льготных кредитов от Саудовской Аравии и ОАЭ. Если страны Персидского залива сильно пострадают от войны с Ираном, они могут сократить субсидии Египту, что может создать Каиру серьезные проблемы из-за роста цен на топливо и продукты питания.

Оман

Оман, популярный среди состоятельных туристов регион, пытался выступить посредником между Ираном и двумя его главными врагами — США и Израилем. Будучи ближайшим соседом Ирана через Ормузский пролив, ширина которого в самом узком месте составляет всего 38 км, Оман прекрасно осознает экономические последствия войны.

Пакистан

Пакистан является союзником другой суннитской страны, Саудовской Аравии. Однако, учитывая значительное шиитское меньшинство, пакистанское правительство в Исламабаде стремится поддерживать хорошие отношения с Тегераном и выразило соболезнования в связи с гибелью иранского лидера аятоллы Хаменеи в результате авиаудара в субботу. А также протестующие атаковали посольство США после известий о его смерти, что закончилось перестрелкой.

Антиирански настроенные государства

Армения

Небольшое христианское государство на северо-западе от Ирана расположено между Турцией и Азербайджаном, двумя традиционно мусульманскими обществами со схожим языком. Поскольку в Иране проживают сотни тысяч армян, Армения рассматривала его как потенциального защитника до 2022 года, когда Иран бездействовал после победы Азербайджана над армянами в пограничном споре. В преддверии выборов в июне правительство обратилось за поддержкой к Трампу и помирилось с Баку.

Сирия

После падения союзника Ирана, шиитского диктатора Башара Асада в 2024 году, ситуация в Сирии кардинально изменилась. Новый режим, возглавляемый бывшим суннитским фундаменталистом из "Аль-Каиды" (Ахмедом аш-Шараа), крайне враждебно настроен по отношению к Ирану. Он прагматично ведет себя в отношениях с США и Израилем, что побудило Трампа отменить санкции. После 12 лет ожесточенной гражданской войны Дамаск надеется возродить свой туристический сектор.

Иордания

Единственная арабская монархия, имеющая незначительные доходы от нефти или газа, находится в состоянии мира с Израилем с 1994 года, что привело к притоку американской помощи, но вызвало гнев Ирана. Ее население почти полностью состоит из суннитов. Туризм играет важную роль в экономике, но, поскольку страна находится под траекторией полетов иранских ракет и беспилотников, направляющихся в сторону Израиля, число посетителей резко сократилось.

Азербайджан

Азербайджан использовал доходы от нефтегазовой отрасли для закупки израильского оружия и позволял израильской разведке действовать на своей территории. Это привело к тому, что Иран рассматривает Азербайджан как враждебное государство, которое может попытаться использовать общий язык, общую религию и историю, чтобы подстрекать 25 миллионов азербайджанцев к восстанию, надеясь воссоединить два азербайджаноязычных региона.

Кувейт

Эмир Кувейта помогал финансировать войну Саддама Хусейна с Ираном с 1980 по 1988 год, чего Иран так и не простил. Поскольку Кувейт был спасен Америкой в ​​1991 году, монархия позволяет США использовать страну в качестве базы для нападения на Иран. Между суннитским и шиитским населением страны существует напряженность, но надвигается более серьезная проблема: если война уничтожит нефтяные доходы Кувейта, страна не сможет платить зарплату трем миллионам иностранцев, работающих в сфере услуг.

Афганистан

Всего за 48 часов до начала американо-израильской атаки на Иран Афганистан вступил в войну с Пакистаном. Радикально суннитские талибы видят в Иране угрозу, не в последнюю очередь из-за хороших отношений Тегерана с Исламабадом, который считает талибов покровителями фундаменталистских повстанцев, дестабилизирующих Пакистан.

Бахрейн

Бахрейн — островное королевство с большим шиитским населением, управляемое суннитской монархией. 3 марта саудовские войска пересекли дамбу, чтобы подавить проиранские протесты, несмотря на то, что иранские беспилотники нанесли удары по американским радарам и пунктам прослушивания, а также по военно-морской базе, которую делят с 300 военнослужащими Королевского военно-морского флота Великобритании.

Катар

Эмират Катар обладает огромным богатством благодаря газовым месторождениям, которые он делит с Ираном. Это привело к хорошим отношениям с Ираном – до недавнего времени. Катар также враждебно относился к Израилю, особенно во время недавней войны в Газе, когда лидеры ХАМАС жили в роскоши в столице Дохе. В прошлом году Израиль предпринял неудачную попытку "обезглавить" комплекс зданий ХАМАС с помощью авиаудара.

Но в Катаре также находится Центральное командование США, которое ведет войну с Ираном, с крупной авиабазой и военно-морским флотом. Поэтому Иран активно бомбит Катар, и не только американские объекты. Иранцам удалось остановить экспорт сжиженного природного газа из Катара в Великобританию и ЕС. Этот газ также обеспечивает более 40 процентов поставок газа на Тайвань и четверть поставок в Южную Корею.

Объединенные Арабские Эмираты

Дубай и Абу-Даби стали центрами авиаперевозок, туризма и привлекают множество состоятельных иностранцев, особенно в сфере финансовых услуг. ОАЭ также привлекают индийцев, пакистанцев и филиппинцев в качестве обслуги. Если они покинут страну, низкий уровень налогов может быстро исчезнуть.

Иран, вероятно, будет атаковать такие важные объекты, как опреснительные установки. Уже сейчас вся питьевая вода импортируется, и ее стоимость превышает стоимость нефти.

Саудовская Аравия

В отличие от мини-монархий Персидского залива с их крошечным населением, 30 миллионов саудитов ожидают от своего короля и фактического лидера, наследного принца Мухаммеда бин Салмана ас-Сауда, социальной помощи и медицинского обслуживания, поскольку его династия охраняет главную святыню ислама в Мекке.

На этой неделе сообщалось, что принц в телефонном разговоре призвал Трампа нанести удар по Ирану, предупредив, что Иран станет более грозным противником, если Вашингтон не применит военную силу. Это рискованная стратегия. Еще до этой войны Эр-Рияд испытывал проблемы с денежными потоками. Рост цен на нефть не поможет, если танкеры не смогут перевозить нефть, а трубопроводы и терминалы будут подвергаться бомбардировкам. Вчера два беспилотника нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре, одному из крупнейших в мире предприятий по переработке сырой нефти.

Атаки Ирана на соседей – чего добивается Тегеран

Иранский режим, или то, что от него осталось, борется за выживание. Тайная полиция Корпуса стражей исламской революции (КСИР), насчитывающая около 125 000 человек, десятилетиями действовала репрессивными методами и не может рассчитывать на пощаду в случае свержения Исламской Республики. Считается, что за последние несколько месяцев они казнили более 30 000 диссидентов. Поэтому они пошли "ва-банк".

Их рискованная стратегия, по всей видимости, заключается в экономическом хаосе. Государства Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Ирак, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) полностью зависят от двух источников дохода: экспорта нефти и газа, а также западного туризма и иностранных бизнесменов и финансистов. Война угрожает разрушить обе эти бизнес-модели.

Если Ормузский пролив и часть Красного моря будут закрыты для грузовых перевозок, поставки энергоносителей будут ограничены, что усугубит атаки Тегерана на нефтеперерабатывающие заводы. В частности, Европу ожидает резкое повышение цен на топливо, которое уже началось.

Иран хочет настроить своих соседей против Америки и Израиля. Но, атакуя источники их дохода, он также провоцирует нейтральные государства встать на сторону Запада.

Вечером 3 марта источники, близкие к правительствам ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии, сообщили о планируемом совместном ответном ударе, предполагающем военное сотрудничество, которое до сих пор казалось крайне маловероятным.

Напомним, что у побережья Шри-Ланки в Индийском океане затонул иранский военный корабль IRIS Dena. По словам моряков, судно подверглось атаке неизвестной субмарины. Однако в США эти утверждения не комментировали.

Ранее мы также информировали, что из-за войны США и Израиля против Ирана выросли цены на топливо как в Украине, так и на мировых рынках. Подорожание стало следствием скачка стоимости нефти.