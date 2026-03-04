Цены на топливо выросли как в Украине, так и в мире из-за войны США и Израиля против Ирана. Подорожают ли продукты, что на самом деле вызвало панику на АЗС и когда она утихнет?

Цены на топливо растут как в Украине, так и в мире из-за скачка на 8% стоимости нефти марки Brent. Война на Ближнем Востоке, замедление трафика в Ормузском проливе и перебои с поставками вызвали паническую ситуацию с топливом. Несмотря на очереди к колонкам АЗС, Украина, по словам экспертов, на ситуацию реагирует мягче. По данным Минфина, реальный рост стоимости топлива пока составляет 5-7%. Фокус спросил экспертов, где предел и стоит ли ждать снижения цен.

Бензин в Украине — цены на АЗС*

По данным украинских АЗС, 4 марта стоимость топлива выросла на 5,6%, тогда как в мире средний рост составляет 6,5%. В Киеве литр А-95 стоит 72 грн, а в Полтаве — 58 грн.

Відео дня

Регіон/Мережа А-95 (грн/л) Пікова А-95 (грн/л) Преміум 100 октанів (грн/л) Харків/Полтава БРСМ 58-61 61-66 - Київ ОККО 62-68 68-72 80-81 (Pulls 100) Львів WOG 62-68 68-72 78-79 (Mustang 100) Дніпро UPG 60-65 65-69 - Середнє по Україні 58-66 66-72 78-81

*Данные АЗС, актуальные на 12:40, а также Auto.RIA

Самый дешевый бензин А-95 можно найти в локальных сетях, преимущественно БРСМ в Полтаве и Харькове. Максимальные цены на А-95 — в крупных городах или премиум-сетях, в частности, в Киеве и Львове. А премиум-бензин с октановым числом 100 (например, Mustang 100, Pulls 100, NANO 100) стоит от 78 до 81 грн за литр.

Почему цены на бензин растут и сколько еще он прибавит к цене

Рост мировой цены нефти уже ощутимо влияет на украинский рынок топлива. Как объясняет финансовый эксперт Андрей Шевчишин, рост мировой цены нефти на 10 долларов добавляет две гривны к потребительской корзине украинцев. Но не все дополнительные гривны являются результатом факторов Ирана.

"В нашем случае следует не забывать о начале агросезона. Аграрии закупают топливо. К тому же население усиливает панические закупки. При этом некоторые оптовые продавцы взяли паузу, чтобы посмотреть, чем это все закончится. Вот и сформировался такой вакуум, который толкнул цены вверх", — говорит эксперт.

По словам Шевчишина, такая паника может добавить еще несколько гривен к цене топлива.

Важно

Ажиотаж на заправках: в Украине фиксируют длинные очереди на АЗС из-за скачка цен на топливо (видео)

"К сегодняшней цене видимо еще 3-4 грн могут добавить. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках. Мы видим, что такой же панический настрой уже и в Европе. Соответственно, там также заводы, производители, переработчики подтягивают цены", — добавил он.

Шевчишин также отмечает, что мировой рынок пока профицитный: "Рынок ожидал еще в выходные, что цена может открыться на уровне 100 долларов. Но на самом деле он пока очень далек от дефицита нефти. Ведь Китай накапливал очень много нефти в своих резервах и может пользоваться ею месяцами, игнорируя высокие цены. Соединенные Штаты тоже способны открыть свои резервы, усилить продажу нефти оттуда, чтобы перекрыть недостаток. Так что возможности удерживания цен существуют".

Логистические проблемы из-за конфликта в Персидском заливе усиливают краткосрочные скачки цен. И Шевчишин отмечает, что именно эффект логистического шока, связанного с остановкой поставок нефти и газа из Персидского залива из-за активных военных действий, испытывает сегодня мир.

По состоянию на 4 марта 2026 года рост цен на бензин в Украине с 28 февраля колеблется в пределах 5-7%, в зависимости от вида горючего и сети АЗС, с пиковыми значениями до 7% для А-95 в премиум-сегментах

По мнению эксперта, стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Европе может привести к снижению цен на топливо.

"Если цена вернется к уровню 65 долларов, мы увидим откат цен на те же самые 4-5 грн. Для этого должна стабилизироваться ситуация на Ближнем Востоке, в Европе, плюс стабилизироваться цена на газ", — говорит Шевчишин.

А пока, по его словам, стоимость топлива повлияет на потребительские цены в Украине. Произойдет это умеренно, но ощутимо.

"Перевозчики уже начинают повышать цены. Прямое влияние может быть до полутора процентов роста потребительских цен", — объясняет эксперт.

Ормузский пролив разблокируется — и цены на нефть упадут, говорят эксперты

Война в Иране и мировой ценовой шок

Обострение войны на Ближнем Востоке ощутимо повлияло на мировые цены на топливо. Так, в Германии зафиксированы рекордные показатели стоимости бензина, пишет BILD. Тогда как агрессорка-Россия не может в полной мере воспользоваться скачком нефтяных котировок из-за атак дронов и погодных условий.

Країна/регіон Тип пального 1 березня ($/л) 4 березня ($/л) Зростання % Великобританія Бензин 1.77 1.89 +6.8% Франція Дизель 1.72 1.82 +5.8% Канада Бензин 1.35 1.43 +6.0% США Бензин А-92 0.92 0.98 +6.5% ЄС (середнє) Дизель 1.68 1.77 +5.4% Польща А-95 1.62 1.71 +5.6% Туреччина Автогаз 1.12 1.21 +8.0% Росія А-95 0.72 0.75 +4.2% Середнє світове Бензин 1.38 1.47 +6.5%

*ДанныеGlobalPetrolPrices

Самая дорогая заправка Германии подняла цены на топливо до 2,479 евро за литр

По данным портала Benzinpreise, автозаправочная станция ESSO A3 Donautal West вблизи города Пассау сейчас является самой дорогой в Германии.

бензин Super — 2,479 евро за литр,

дизель и Super E10 — 2,419 евро за литр.

Эксперты связывают подорожание бензина с нервозностью на нефтяных рынках из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% мировой нефти. Любые перебои мгновенно отражаются на стоимости энергоносителей.

Россия не получает полной выгоды от роста цен

Несмотря на то что мировые цены на нефть выросли примерно на 8% на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, Россия не может быстро нарастить экспорт.

По данным Reuters, нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийска приостановил отгрузки после атаки украинских дронов. Объект, который должен был экспортировать около 500 тысяч баррелей в сутки, остается закрытым, и возобновление работы ожидается не ранее 5-6 марта.

Важно

Паника на рынке топлива: что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов

Также повлияли и суровые зимние условия ограничили возможности отгрузки на балтийских портах Приморск и Усть-Луга. Дополнительные трудности создает усиление контроля ЕС за так называемым "теневым флотом" танкеров, который Россия использует для обхода санкций.

Поставки через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию также остаются остановленными.

В то же время в порту Козьмино на Дальнем Востоке экспорт в марте почти рекордный — около 1 млн баррелей в сутки.

Глобальный эффект для потребителей

Война на Ближнем Востоке уже приводит к подорожанию бензина в Европе, а нестабильность поставок и атаки на инфраструктуру дополнительно раскачивают рынок.

Как показывает ситуация в Германии, потребители первыми ощущают последствия геополитических конфликтов — даже если они происходят за тысячи километров.