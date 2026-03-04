Ціни на пальне зросли як в Україні, так і у світі через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Чи здорожчають продукти, що насправді спричинило паніку на АЗС і коли вона вщухне?

Ціни на пальне зростають як в Україні, так і у світі через стрибок на 8% вартості нафти марки Brent. Війна на Близькому Сході, уповільнення трафіку в Ормузькій протоці та перебої із постачанням спричинили панічну ситуацію з пальним. Незважаючи на черги до колонок АЗС, Україна, за словами експертів, на ситуацію реагує м'якше. За даними Мінфіна, реальне зростання вартості пального поки становить 5-7%. Фокус запитав експертів, де межа і чи варто чекати на зниження цін.

Бензин в Україні — ціни на АЗС*

За даними українських АЗС, 4 березня вартість пального зросла на 5,6%, тоді як у світі середнє зростання становить 6,5%. У Києві літр А-95 коштує приблизно 72 грн, а в Полтаві — 67 грн.

Мережа/Місто А-95 Преміум 100 Харків/Полтава БРСМ 67‑71 – Київ ОККО 70,99‑73,99 80‑81 (Pulls 100) Львів WOG 68,99‑71,99 78‑79 (Mustang 100) Дніпро UPG 70‑75 – Середнє по Україні 68‑74 78‑81

*Дані АЗС, що актуальні на 12:40, а також Auto.RIA

Найдешевший бензин А-95 можна знайти у локальних мережах, переважно БРСМ у Полтаві та Харкові. Максимальні ціни на А-95 — у великих містах або преміум-мережах, зокрема, в Києві та Львові. А преміум-бензин з октановим числом 100 (наприклад, Mustang 100, Pulls 100, NANO 100) коштує від 78 до 81 грн за літр.

Ціни на дизель*

Ціни на дизельне пальне в Україні теж зростають. Станом на 4 березня його вартість зросла близько на 6,5% від кінця лютого.

Мережа/Місто Дизель Харків/Полтава БРСМ 67‑71 Київ ОККО 70,99‑73,99 Львів WOG 68,99‑71,99 Дніпро UPG 70‑75 Середнє по Україні 68‑74

*Дані мереж Auto.RIA та локальних оглядів АЗС

"Навіть якщо ціни зростуть до 100 або 150 грн за літр, попит залишатиметься, адже споживачі змушені рухатися далі — транспортні та виробничі потреби не можна зупинити. Це не просто економіка — це необхідність забезпечення логістики та нормальної роботи підприємств", — зауважує гендиректор та засновник Prime Group TM Дмитро Льоушкін.

За оцінкою експерта, економічна ситуація продовжує накопичувати тиск. Адже триває блокування Ормузької протоки, а затримпння у постачанні та високий попит створюють додаткове навантаження. Тож щодня паніка на ринку зростає.

При цьому Україна має достатньо пального.

Чому ціни на бензин зростають і скільки ще він додасть до ціни

Зростання світової ціни нафти вже відчутно впливає на український ринок пального. Як пояснює фінансовий експерт, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, зростання світової ціни нафти на 10 доларів додає дві гривні до споживчого кошику українців. Але не всі додаткові гривні є результатом факторів Ірану.

"В нашому випадку слід не забувати про початок агросезону. Аграрії закуповують пальне. До того ж населення посилює панічні закупівлі. При цьому деякі гуртові продавці взяли паузу, щоби подивитися, чим це все закінчиться. Ось і сформувався такий вакуум, що штовхнув ціни вгору", — каже експерт.

За словами Шевчишина, така паніка може додати ще декілька гривень до ціни пального.

"До сьогоднішньої ціни мабуть ще 3-4 грн можуть додати. Це залежить від розвитку ситуації на світових ринках. Ми бачимо, що такий самий панічний настрой вже і в Європі. Відповідно, там також заводи, виробники, переробники підтягують ціни", — додав він.

Шевчишин також зауважує, що світовий ринок наразі профіцитний: "Ринок очікував ще в вихідні, що ціна може відкритися на рівні 100 доларів. Але насправді він поки дуже далекий до дефіциту нафти. Адже Китай накопичував дуже багато нафти в своїх резервах і може користуватися нею місяцями, ігноруючи високі ціни. Сполучені Штати теж здатні відкрити свої резерви, посилити продаж нафти звідти, аби перекрити нестачу. Тож можливості втримування цін існують".

Логістичні проблеми через конфлікт в Перській затоці підсилюють короткострокові стрибки цін. І Шевчишин зауважує, що саме ефект логістичного шоку, пов’язаного із зупиненням постачання нафти і газу з Перської затоки через активні військові дії, відчуває сьогодні світ.

Станом на 4 березня 2026 року зростання цін на бензин в Україні від 28 лютого коливається в межах 5-7%, залежно від виду пального та мережі АЗС, з піковими значеннями до 7% для А-95 у преміум-сегментах

На думку експерта, стабілізація ситуації на Близькому Сході та в Європі може призвести до зниження цін на пальне.

"Якщо ціна повернеться до рівня 65 доларів, ми побачимо відкат цін на ті ж самі 4-5 грн. Для цього повинна стабілізуватися ситуація на Близькому Сході, в Європі, плюс стабілізуватися ціна на газ", — каже Шевчишин.

А поки, за його словами, вартість пального вплине на споживчі ціни в Україні. Відбудеться це помірно, але відчутно.

"Перевізники вже починають підвищувати ціни. Прямий вплив може бути до півтора відсотка зростання споживчих цін", — пояснює експерт.

Ормузька протока розблокується - і ціни на нафту впадуть, кажуть експерти

Війна в Ірані і світовий ціновий шок

Загострення війни на Близькому Сході відчутно вплинуло на світові ціни на пальне. Так, у Німеччині зафіксовано рекордні показники вартості бензину, пише BILD. Тоді як агресорка-Росія не може повною мірою скористатися стрибком нафтових котирувань через атаки дронів і погодні умови.

Країна/регіон Тип пального 1 березня ($/л) 4 березня ($/л) Зростання % Великобританія Бензин 1.77 1.89 +6.8% Франція Дизель 1.72 1.82 +5.8% Канада Бензин 1.35 1.43 +6.0% США Бензин А-92 0.92 0.98 +6.5% ЄС (середнє) Дизель 1.68 1.77 +5.4% Польща А-95 1.62 1.71 +5.6% Туреччина Автогаз 1.12 1.21 +8.0% Росія А-95 0.72 0.75 +4.2% Середнє світове Бензин 1.38 1.47 +6.5%

*Дані GlobalPetrolPrices

Найдорожча заправка Німеччини підняла ціни на пальне до 2,479 євро за літр

За даними порталу Benzinpreise, автозаправна станція ESSO A3 Donautal West поблизу міста Пассау наразі є найдорожчою в Німеччині.

бензин Super — 2,479 євро за літр,

дизель та Super E10 — 2,419 євро за літр.

Експерти пов’язують подорожчання бензину з нервозністю на нафтових ринках через ситуацію навколо Ормузької протоки, через яку транспортується близько 20% світової нафти. Будь-які перебої миттєво відображаються на вартості енергоносіїв.

Росія не отримує повної вигоди від зростання цін

Попри те що світові ціни на нафту зросли приблизно на 8% на тлі конфлікту США та Ізраїлю з Іраном, Росія не може швидко наростити експорт.

За даними Reuters, нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійська призупинив відвантаження після атаки українських дронів. Об’єкт, який мав експортувати близько 500 тисяч барелів на добу, залишається закритим, і відновлення роботи очікується не раніше 5–6 березня.

Також вплинули і суворі зимові умови обмежили можливості відвантаження на балтійських портах Приморськ і Усть-Луга. Додаткові труднощі створює посилення контролю ЄС за так званим "тіньовим флотом" танкерів, який Росія використовує для обходу санкцій.

Постачання через нафтопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини також залишаються зупиненими.

Водночас у порту Козьміно на Далекому Сході експорт в березні майже рекордний — близько 1 млн барелів на добу.

Глобальний ефект для споживачів

Війна на Близькому Сході вже призводить до подорожчання бензину в Європі, а нестабільність поставок і атаки на інфраструктуру додатково розгойдують ринок.

Як показує ситуація в Німеччині, споживачі першими відчувають наслідки геополітичних конфліктів — навіть якщо вони відбуваються за тисячі кілометрів.