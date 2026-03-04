Повышение цен на топливо в Украине имеет признаки картельного сговора, — экономист (видео)

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин убежден, что рост цен на топливо должен происходить в течение трех недель. В других случаях, считает специалист, существует явный сговор трейдеров.

По словам экономиста, между скачком цен на нефть до ее подорожания на АЗС должно пройти около трех недель, а такой скачок вызывает подозрения. Об этом он рассказал в интервью RadioNV.

"Рост цен на нефть на мировых рынках автоматически приводит к росту цен на нефтепродукты, произведенные из этой нефти, из-за срока ее переработки. Это не происходит автоматически и мгновенно", — говорит специалист.

Господин Пендзин считает, что мгновенный и сихронный скачок цен на нефтепродукты, в частности топливо, имеет признаки сговора участников рынка. Тогда это требует реакции Антимонопольного комитета Украины относительно того, что же могло произойти на рынке, говорит экономист.

"Мы должны с вами понимать, что у трейдеров есть остатки нефтепродуктов, которые они завозят постоянно по старым ценам. И сейчас сказать, что вдруг начался резкий рост цен, потому что появился новый ресурс за 20 дней. Поэтому здесь возникает вопрос, нет ли здесь картельного сговора и согласованных действий трейдерами", — добавляет Пендзин, признавая, что рост цен на топливо действительно имеет зависимость от событий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о реакции рынка Украины на начало войны в Иране. Эксперт рынка топлива Сергей Куюн утверждает, что со всеми видами топлива в Украине — полный порядок, и ожидания чего-то апокалиптического в связи с войной в Иране абсолютно не оправдались.

Впоследствии стало известно, что цены на бензин могут вырасти более 80 гривен и более. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что психологический фактор и рыночные ожидания уже формируют повышенный спрос, который может спровоцировать ажиотаж.