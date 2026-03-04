Турция заявила о перехвате иранской баллистической ракеты: что известно

Турция заявила о перехвате баллистической ракеты, запущенной из Ирана, которая двигалась в направлении турецкой территории. Ее нейтрализовали силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье. В Анкаре заявили об отсутствии пострадавших и готовности защищать свою территорию.

Ракета была зафиксирована после запуска с территории Ирана во время прохождения воздушного пространства Ирака и Сирии, сообщили в Министерстве национальной обороны Республики Турция. Впоследствии было установлено, что она движется в направлении воздушного пространства Турции. Ракета была сбита благодаря системам противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутым в Восточном Средиземноморье.

"Было установлено, что боеприпас, который упал в районе Дертьол провинции Хатай, принадлежал к системе ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал или не погиб. Наша решимость и способность обеспечить безопасность нашей страны и граждан находятся на самом высоком уровне", — отметили в МИД Турции.

Відео дня

Этот инцидент является первым случаем, когда член Турция была втянута в конфликт между Ираном и США и Израилем, который сейчас разворачивается и уже охватывает несколько стран региона. После инцидента министр иностранных дел Турции позвонил своему иранскому коллеге, чтобы выразить свое осуждение запуска баллистической ракеты, как сообщает Huffington Post. Турецкий министр также напомнил своему коллеге, что любой эскалации конфликта необходимо избегать. Представитель НАТО Марк Рютте уже осудил нападения и заявил, что альянс твердо поддерживает всех своих союзников, включая Турцию.

"Хотя Турция поддерживает региональную стабильность и мир, она способна обеспечить безопасность своей территории и граждан, независимо от того, от кого или откуда исходит угроза. Каждый шаг, сделанный для защиты нашей территории и воздушного пространства, будет сделан решительно и без колебаний", — отметили в МИД Турции.

В двух других начальных заявлениях высокопоставленных чиновников Турции относительно инцидента не упоминалась статья 4 НАТО, сообщает информационное агентство Reuters. В ней указано, что союзники будут консультироваться друг с другом каждый раз, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из членов Альянса окажется под угрозой.

"Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультации с НАТО и другими нашими союзниками", — добавил МИД Турции.

Напомним, что у побережья Шри-Ланки в Индийском океане затонул иранский военный корабль IRIS Dena. По словам моряков, судно подверглось атаке неизвестной субмарины. Однако в США эти утверждения не комментировали.

Ранее мы также информировали, что из-за войны США и Израиля против Ирана выросли цены на топливо как в Украине, так и на мировых рынках. Подорожание стало следствием скачка стоимости нефти.