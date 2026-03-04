Туреччина заявила про перехоплення іранської балістичної ракети: що відомо

Туреччина заявила про перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану, яка рухалася у напрямку турецької території. Її нейтралізували сили ППО і ПРО НАТО у Східному Середземномор’ї. В Анкарі заявили про відсутність постраждалих та готовність захищати свою територію.

Ракета була зафіксована після запуску з території Ірану під час проходження повітряного простору Іраку та Сирії, повідомили в Міністерстві національної оборони Республіки Туреччина. Згодом було встановлено, що вона рухається в напрямку повітряного простору Туреччини. Ракета була збита завдяки системам протиповітряній та протиракетній обороні НАТО, розгорнутим у Східному Середземномор'ї.

"Було встановлено, що боєприпас, який упав у районі Дертьол провінції Хатай, належав до системи ППО, яка перехопила загрозу в повітрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав або не загинув. Наша рішучість та здатність забезпечити безпеку нашої країни та громадян перебувають на найвищому рівні", — зазначили в МЗС Туреччини.

Цей інцидент є першим випадком, коли член Туреччина була втягнута в конфлікт між Іраном та США та Ізраїлем, який зараз розгортається і вже охоплює кілька країн регіону. Після інциденту міністр закордонних справ Туреччини зателефонував своєму іранському колезі, щоб висловити своє засудження запуску балістичної ракети, як повідомляє Huffington Post. Турецький міністр також нагадав своєму колезі, що будь-якої ескалації конфлікту необхідно уникати. Речник НАТО Марк Рютте вже засудив напади та заявив, що альянс твердо підтримує всіх своїх союзників, включаючи Туреччину.

"Хоча Туреччина підтримує регіональну стабільність та мир, вона здатна забезпечити безпеку своєї території та громадян, незалежно від того, від кого чи звідки виходить загроза. Кожен крок, зроблений для захисту нашої території та повітряного простору, буде зроблено рішуче та без вагань", — наголосили в МЗС Туреччини.

У двох інших початкових заявах високопосадовців Туреччини щодо інциденту не згадувалася стаття 4 НАТО, повідомляє інформаційне агентство Reuters. В ній зазначено, що союзники консультуватимуться один з одним щоразу, коли територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якого з членів Альянсу опиниться під загрозою.

"Ми закликаємо всі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультації з НАТО та іншими нашими союзниками", — додало МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що біля узбережжя Шрі-Ланки в Індійському океані затонув іранський військовий корабель IRIS Dena. За словами моряків, судно зазнало атаки невідомої субмарини. Однак у США ці твердження не коментували.

Раніше ми також інформували, що через війну США та Ізраїлю проти Ірану зросли ціни на пальне як в Україні, так і на світових ринках. Подорожчання стало наслідком стрибка вартості нафти.