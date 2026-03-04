Субмарина потопила корабель Ірану, а КВІР заявив про удар по есмінцю США: продовження війни на морі

Біля берегів Шрі-Ланки у Індійському океані затонув військовий корабель Ірану "Іріс Дена" (IRIS Dena), повідомило медіа The Independent. При цьому моряки запевнили, що їх атакувала невідома субмарина, але США, яке протистоїть Ірану, це не коментувало. Тим часом бойовики Тегерану заявили, що начебто вдарили по американських есмінцях. Як розгортається морська війна на п'ятий день протистояння на Близькому Сході?

Через пошкодження військового корабля IRIS Dena зникли безвісти близько 100 осіб, близько 78 отримали поранення, ідеться у статті The Independent. При цьому посилаються на міністерство оборони Шрі-Ланки, яке визнало, що у воді бачили кілька мертвих тіл, а отримали поранення близько 32 осіб. Наголошується, що усіх вцілілих витягнули з води представники військово-морських сил, які прибули на місце інциденту у територіальних водах країни. При цьому з'ясувалось, що у зоні ураження не помітили літаків та інших військових кораблів, тому виникло пояснення, що IRIS Dena потонув через атаку субмарини.

Інцидент з іранським військовим кораблем стався близько 6:30 за часом Шрі-Ланки (3:30 за Києвом). Місцеві рятувальні служби отримали сигнал SOS та інформацію, що тоне судно зі 180 людьми на борту. Також вказано, що подія сталась біля південного берега Шрі-Ланки, неподалік від міста Ґалле — саме туди прибули врятовані моряки й тут їх відправили до лікарні.

При цьому агентство Reuter також написало про удар по IRIS Dena, але забрало інформацію про атаку субмарини. Через неузгодженість повідомлень медіа та мовчання армії США поки не ясно, що ж насправді сталось з іранським кораблем — чи його атакували торпеди підводного човна, чи вдарили ракети з літака чи есмінця.

На карті порталу Liveuamap позначили можливу точку інциденту з IRIS Dena. Місто Ґалле, поруч з яким затонув корабель, розташоване за 3 тис. км від зони оновних бойових дій.

Війна в Ірані — де потонув корабель IRIS Dena 4 березня Фото: liveuamap

Тим часом росЗМІ з посиланням на Корпус вартових ісламської революції (КВІР) поширило інформацію про начебто удар іранців по есмінцю ВМС США у момент дозаправки. При цьому начебто використали протикорабельні ракети Qadr 380 та Talaiyeh, які могли дістати до цілі на відстані близько 600 км. Жодні інші джерела, ні Вашингтону, ні Ізраїлю, ні інших учасників протистояння на Близькому Сході, про це не повідомляли.

Морські удари по флоту Ірану почались у перші дні протистояння, повідомило медіа Axios. Згідно з даними Білого дому, після перших же повітряних ударів потонуло дев'ять кораблів КВІР. Згідно з даними CENTCOM, потопили іранський корвет класу "Джамаран", озброєний 6-мм корабельною гарматою "Фаджр-27", вісьмома протикорабельними ракетами "Нур", чотирма ракетами класу "земля-повітря" "Сайяд-2" та двома потрійними 324-мм торпедними установками.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг війни в Ірані, яка почалась після ударів США та Ізраїлю по військових та стратегічних цілях КВІР. Під один перших ударів потрапив лідер Іран Алі Хаменеї. 4 березня у Тегерані вирішили замість нього обрати сина загиблого, Моджтаба Хаменеї: після цього міністр оборони Ізраїлю оголосив, що той недовго пробуде "лідером".

Нагадуємо, 3 березня стало відомо про атаку коаліції США та Ізраїлю по ядерному об'єкту Натанз: з'явились супутникові фото з наслідками ураження.