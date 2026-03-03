Супутник показав влучання по ядерному об'єкту Натанз Ірану: чи дістали до центрифуг (фото)

Сполучені Штати Америки мінімум три рази вдарили по території ядерного об'єкта Натанз в Ірані, звернули увагу OSINTери, вивчивши супутникові фотографії. Під час попередньої атаки Вашингтону, яка сталась влітку 2025 року, нарахували дещо більше влучань. Які об'єкти на території Натанз могли пошкодити протибункерні бомби армії США?

3 березня, через добу після повідомлень про удари по іранському об'єкту Натанз, з'явились супутникові фото з місця інциденту, ідеться у дописі OSINT-аналітика з ніком Бреді Афрік (Brady Africk). Вивчення зображень показало, що сталось три удари, при чому відстань точками влучань — 100 та 350 м. OSINTер також позначив попередні спроби США знищити ядерну програму Ірану: були удари бомб США у червні 2025 року та ще одна атака у липні 2020 року.

Brady Africk опублікував супутникове зображення ядерного об'єкта Натанз — центральних наземних будівель, поруч з якими під землею розташований підземний комплекс центрифуг для збагачення урану на глибині 8-40 м. Бачимо три влучання бомб США, які стались 2 березня 2026 року.

"Позиції збагачувального комплексу в Натанзі в Ірані знову зазнали ударів, згідно з новими супутниковими знімками. Ось інфографіка, що показує різні часи та місця, де об'єкт був пошкоджений протягом багатьох років", — написав OSINTер.

Зазначимо, що орієнтовні координати на Google maps — точка 1 33.72675, 51.72376, точка 2 33.72581, 51.72374, точка 3 33.72308, 51.72513. Поруч — шість влучань у червні 2025 року і ще одне — у липні 2020. Вашингтон провів три спецоперації для знищення ядерного об'єкту Натанз Ірану, і незважаючи на влучення 2020 і 2025 років, була потрібна ще одна атака.

Війна в Ірані — об'єкт Натанз під ударами США, 2020-2026 роки Фото: Brady Africk

OSINTер з ніком Shayan86 уточнив, які саме об'єкти могли пошкодити американські бомби 2 березня. За його оцінками, США вдарили по "принаймні, двох наземних спорудах поблизу підземного залу збагачення [з центрифугами]". Крім того, ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін написав у Telegram, що нові повітряні атаки, ймовірно, спрямовані на виведенні з ладу допоміжної енергетичної інфраструктури та системи вентиляції, без яких цехи працювати не зможуть. Крім того, експерт зауважив, що таким чином можуть намагатись повторно пошкодити наземні цехи збірки центрифуг, які потрапили під червневий удар США та які, вірогідно, Іран встиг відремонтувати.

Війна в Ірані — удари по об'єкту Натанз у 2025 році Фото: З відкритих джерел

Війна в Ірані — об'єкт Натанз під прицілом США

Натанз — ядерний об'єкт Ірану, на якому збудовані підземні цехи площею близько 60 кв. м з центрифугами для збагачення урану та іншим допоміжним устаткуванням. Цехи розташовані на глибині 8-40 м та захищені шаром землі та бетону. Влітку 2025 року під час 12-денної війни в Ірані США завдали ударів по Натанз, і також по центру Фордо. При цьому використали протибункерні бомби: на супутникових фото помітили вирви діаметром 5,5 м прямо над залами з центрифугами. Для удару американці використали 13-тонні бомби GBU-57A та півторатонні ракети Tomahawk.

Зазначимо, 3 березня спецпредставник США Стів Віткофф розповів про заяву Ірану щодо продовження ядерної програми, попри протоколи нагляду та удари Вашингтона. З його слів, Тегеран вихвалявся ураном збагаченим на 60% і тим, що може виготовити 11 ядерних бомб.

Нагадуємо, вдень 2 березня стало відомо про удар Ірану по нафтопереробному заводу ARAMCO у Перській затоці. Тим часом командування США розповіло про перші жертви серед військових після іранських атак на військові бази на Близькому Сході.