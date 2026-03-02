США повідомили про кількість загиблих бійців на війні з Іраном: втрати за три дні боїв

Сполучені Штати Америки втратили військовослужбовців на війні в Ірані, доповіло Центральне командування США (U.S. Central Command, CENTCOM). Крім бійців, підтвердили втрату трьох винищувачів F-15 у небі над Кувейтом. Скільки військових втратив Пентагон в операції "Епічна лють" протягом трьох днів протистояння з Тегераном?

Іран та США обмінюються дистанційними ударами з 28 лютого 2026 року. Станом на 2 березня загинуло четверо американських солдатів, доповіло CENTCOM. Вказано, що бійці загинули під час бойового завдання, але не відомі обставини смерті та у якій саме країні Близького Сходу це відбулось.

Інформація про перших загиблих американців з'явилась опівдні 2 березня (о 14:30 за Києвом). Пресслужба центрального командування армії США уточнила, що четвертий боєць загинув через важке поранення: його не змогли врятувати.

"Станом на 7:30 ранку за східним часом 2 березня четверо військовослужбовців США загинули в бою. Особи загиблих не розголошуються протягом 24 годин після повідомлення найближчих родичів", — ідеться у дописі CENTCOM.

Відео дня

Війна з Іраном — інформація про чотирьох загиблих американців, 2 березня Фото: Скриншот

Війна з Іраном — деталі втрат США

Фокус писав про перші втрати військових техніки США на війні з Іраном. Спершу у мережі з'явились кадри з падаючим винищувачем F-15, який зазнав катастрофи над територію Кувейту. Пілоти літаки встигли катапультуватись: показали фото та відео американських військових, яких відшукали у пустелі після приземлення. У одного пілота — поранена рука, а про інші травми не повідомляли.

Згодом OSINTери порівняли два відео з місця подій і написали, що інцидент міг статись не з одним, а з двома літаками. Врешті пресслужба CENTCOM повідомила, що упали три винищувачі F-15, та запевнили, що пілоти не постраждали та усі живі. Також зауважили, що причина падіння літаків — це, ймовірно, "френдліфаєр" ("дружній вогонь").

Тим часом медіа The New York Times на основі супутникових фото та відео з соцмереж встановили шість військових баз США, які потрапили під удар Ірану. Серед них — штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США у Бахрейні, авіабаза Алі аль-Салем в Кувейті, табір Аріфджан у Кувейті (тут загинуло троє солдатів і поранено ще п'ятьох), аеропорт Ербіль в Іраку, порт Джебель Алі в Дубай (ОАЕ), табір Бюерінг в Кувейті. При цьому на Близько Сході є інші бази Пентагону, про ураження яких NYT не писало. Якщо позначити уражені об'єкти на карті, бо бачимо, що найбільше постраждав Кувейт: саме там, на базі вісім американців). Крім того, над цю ж країною стались три випадки "френдліфаєр" щодо літаків F-16 армії США.

Війна з Іраном — інформація про бази США, які могли потрапити під удар Тегерану Фото: Google Maps

Зазначимо, після початку війни в Ірані стало відомо про удар США по бункеру в Тегерані, внаслідок якого загинув релігійний лідер країни Алі Хаменеї. Тим часом американські бомбардувальники атакували бази КВІР, а іранські військові — бази США та нафтову інфраструктуру кількох країн Ормузької протоки.

Нагадуємо, 2 березня речниця МЗС Китаю висловилась щодо війни в Ірані та пояснила, що, на думку Пекіна, не так з подіями на Близькому Сході.