Китай офіційно підтримав Іран у війні з США та Ізраїлем: чи вступить у війну на боці Тегерану

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль порушили міжнародне право та, не маючи мандату ООН, порушили суверенітет Ірану. Крім того, є проблема із закриттям Ормузької протоки для нафтових танкерів, і це припинитись. Які питання найбільше турбують Китай у контексті війни Ірану з США та Ізраїлем?

Китай закликав Іран та інших учасників конфлікту на Близькому Сході негайно припинити бойові дії, ідеться у заяві Мао Нін на порталі МЗС КНР. На питання про загибель іранського лідера і про те, чи якою буде відповідь, представниця китайської дипломатії не підтвердила, що будуть робити якісь заходи для "запобігання" таким інцидентам. Після цього ще раз пролунала заява про стурбованість і про те, що не можна застосовувати силу у міжнародних відносинах. Заява Мао Нін пролунала вдень 2 березня, через три доби після початку воєнних дій на Близькому Сході. У брифінгу брали участь, серед інших, представники іранських, турецьких, китайських медіа, і також Bloomberg, AFP та інших.

"Американо-ізраїльські удари не мають санкції Ради Безпеки ООН та порушують міжнародне право. Китай глибоко стурбований регіональними наслідками. Китай вважає, що суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки також повинні бути повністю поважані", — сказала Мао Нін.

Журналістів також цікавило, що розглядають Китай та РФ можливість надання військової допомоги Ірану. Мао Нін пояснила, що МЗС опублікувала повну розшифровку спілкування очільників МЗС на цю тему (Ван І та Сергій Лавров), а інших коментарів на цю тему не буде.

Пролунало питання про Ормузьку протоку, який бойовики КВІР закрили для проходу кораблів і таким чином заблокували акваторію, якою рухалась п'ята частина нафти та скрапленого газу. Китай не закликав Тегеран припинити блокування, а натомість заявив, що "обидві сторони" повинні припинити бойові дії.

На порталі МЗС Китаю можна відшукати протокол розмови Ван І та Сергія Лаврова, на який посилалась китайська посадовиця. І розмові ішлося про те, що дії США та Ізраїлю "неприйнятні", бо відбуваються на тлі переговорів. Також Ван І сказав про "спільне протистояння одностороннім актам", про неприпустимість "закону джунглів" і про те, що не можна руйнувати "мирний фундамент", створений після Другої світової війни.

Зазначимо, війна в Ірані почалась 28 лютого, коли пролунали перші вибухи в Тегерані та у командних пунктах КВІР на території країни. Медіа повідомили про загибель лідера Ірану Алі Хаменеї та військових командирів. Інцидент не призвів до повної дезорганізації іранської армії, оскільки у відповідь почались масовані бомбардування Ізраїлю та баз США на Близькому Сході.

Фокус зібрав інформацію про 23 країни, які різним чином долучились до війни в Ірані. П'ять основних — з одного боку, це Іран та його проксі Ліван та Ємен, у яких діють бойовики Хезболли та хусити), з другого — США та Ізраїль. Тим часом під ракетно-дронові удари Тегерану потрапили нафтопереробні заводи у навколишніх країнах — палало у Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Бахрейні, Катарі тощо.

Зазначимо, 2 березня стало відомо про перший винищувач F-15 армії США, який розбився у Кувейті під час війни з Іраном. Водночас стало відомо про атаку двох дронів Ірану на один з найбільших нафтопереробних заводів Саудівської Аравії.