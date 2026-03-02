США сообщили о количестве погибших бойцов на войне с Ираном: потери за три дня боев

Соединенные Штаты Америки потеряли военнослужащих на войне в Иране, доложило Центральное командование США (U.S. Central Command, CENTCOM). Кроме бойцов, подтвердили потерю трех истребителей F-15 в небе над Кувейтом. Сколько военных потерял Пентагон в операции "Эпическая ярость" в течение трех дней противостояния с Тегераном?

Иран и США обмениваются дистанционными ударами с 28 февраля 2026 года. По состоянию на 2 марта погибли четверо американских солдат, доложило CENTCOM. Указано, что бойцы погибли во время боевого задания, но не известны обстоятельства смерти и в какой именно стране Ближнего Востока это произошло.

Информация о первых погибших американцах появилась в полдень 2 марта (в 14:30 по Киеву). Пресс-служба центрального командования армии США уточнила, что четвертый боец погиб из-за тяжелого ранения: его не смогли спасти.

"По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четверо военнослужащих США погибли в бою. Личности погибших не разглашаются в течение 24 часов после сообщения ближайших родственников", — говорится в сообщении CENTCOM.

Война с Ираном — детали потерь США

Фокус писал о первых потерях военной техники США на войне с Ираном. Сначала в сети появились кадры с падающим истребителем F-15, который потерпел катастрофу над территорией Кувейта. Пилоты самолета успели катапультироваться: показали фото и видео американских военных, которых нашли в пустыне после приземления. У одного пилота — ранена рука, а о других травмах не сообщали.

Впоследствии OSINTеры сравнили два видео с места событий и написали, что инцидент мог произойти не с одним, а с двумя самолетами. В конце пресс-служба CENTCOM сообщила, что упали три истребителя F-15, и заверили, что пилоты не пострадали и все живы. Также отметили, что причина падения самолетов — это, вероятно, "френдлифаер" ("дружественный огонь").

Между тем медиа The New York Times на основе спутниковых фото и видео из соцсетей установили шесть военных баз США, которые попали под удар Ирана. Среди них — штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте, лагерь Арифджан в Кувейте (здесь погибли трое солдат и ранены еще пятеро), аэропорт Эрбиль в Ираке, порт Джебель Али в Дубай (ОАЭ), лагерь Бюеринг в Кувейте. При этом на Ближнем Востоке есть другие базы Пентагона, о поражении которых NYT пока не писало. Если обозначить пораженные объекты на карте, то видим, что больше всего пострадал Кувейт: именно там, на базе восемь американцев). Кроме того, над этой же страной произошли три случая "френдлифаер" в отношении самолетов F-16 армии США.

Отметим, после начала войны в Иране стало известно об ударе США по бункеру в Тегеране, в результате которого погиб религиозный лидер страны Али Хаменеи. Тем временем американские бомбардировщики атаковали базы КСИР, а иранские военные — базы США и нефтяную инфраструктуру нескольких стран Ормузского пролива.

Напоминаем, 2 марта пресс-секретарь МИД Китая высказалась относительно войны в Иране и объяснила, что, по мнению Пекина, не так с событиями на Ближнем Востоке.