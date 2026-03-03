Віткофф і Нетаньягу розповіли про ядерні плани Ірану: мав 460 кг урану на 11 бомб (відео)

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповіли американцям про поведінку Ірану на переговорах і про насмішки над спробами контролю ядерної програми Тегерану. З'ясувалось, що завдяки прихованим технологіям Іран отримав 460 кг збагаченого урану. Як іранці поводились на переговорах з США та що вони приховували від світу?

Віткофф та Нетаньягу з'явились в ефірі американського телеканалу FoxNews, а фрагменти їхніх виступів опубліковані на порталі медіа. Ізраїльський прем'єр-міністр пояснив, що Іран розвивав ядерну програму і незабаром вона б стала "невразливою", і саме тому США слід було якнайшвидше проводити операцію "Епічна лють". Крім того, він нагадав про майже 50-річні погрози Ірану у бік американців. Своєю чергою спецпредставник Білого дому описав поведінку іранської делегації на переговорах. З його слів, вони вихвалялись збагаченим ураном, з якого могли виготовити ядерні бомби для удару, і тішились, що обійшли протоколи безпеки.

Відео дня

Американський та ізраїльський посадовці з'явились на FoxNews у праймтайм — пізно увечері 2 березня. Віткофф розповів, що Іран мав можливість протягом тижня уран з рівнем збагачення 50% довести до 90%, й отримати перші ядерні боєголовки вже за 7-10 днів. Крім того, якщо мати навіть 20-відсотковий уран, то до бойового рівня його можна довести протягом 3-4 тижнів. Після цього представник США додав ще одну деталь, про яку "забув" розповісти раніше. З'ясувалось, що ще під час першої зустрічі на переговорах представники Ірану "без жодного сорому" розповіли про запаси урану. З його слів, такі заяви — "це був початок їхньої переговорної позиції, тож вони пишалися цим".

"Вони [іранці] контролюють 460 кілограмів 60% матеріалу, і вони знають, що з цього можна зробити 11 ядерних бомб. Вони пишалися тим, що уникли всіляких протоколів нагляду, щоб досягти стану, коли вони могли доставити 11 ядерних бомб", — сказав Віткофф в ефірі FoxNews.

Своєю чергою Нетаньягу повідомив, що після перших ударів США та Ізраїлю, які відбулись влітку 2025 року, Іран "не засвоїв урок", а натомість почав будувати нові бункери, недосяжні для засобів ураження. Ізраїльтянин наголосив, що якби не було реакції на такі дії Тегерану, то незабаром, вже за кілька місяців, ті об'єкти вже було б неможливо знищити. Далі відбувся б удар по США та Ізраїлю, наголосив він.

"Тож вони почали будувати нові об'єкти, нові місця, підземні бункери, які зробили б їхню програму балістичних ракет і програму атомних бомб імунною протягом кількох місяців. Якщо зараз не вжити жодних дій, то їх не можна буде вжити й у майбутньому", — сказав політик.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, 3 березня стало відомо про удари США та Ізраїлю по технопарку в місті Пардіс неподалік від Тегерану, в якому працювали над ядерною програмою Ірану. На ранкових відео з місця подій — мінімум три стовпи диму над районом, розташованим за 10 км від іранської столиці. Тим часом напередодні Іран заявив, що начебто відбувся удар по ядерному об'єкту Натанз, наголосивши, що це "мирна програма".

Нагадуємо, 2 березня стало відомо про удар Ірану на одному з найбільших нафтопереробних заводів ARAMCO на Близькому Сході. Тоді ж центральне командування армії США доповіло, скільки військових загинуло та скільки техніки втратили в Ірані протягом перших трьох діб війни.