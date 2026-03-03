Уиткофф и Нетаньяху рассказали о ядерных планах Ирана: имел 460 кг урана на 11 бомб (видео)

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказали американцам о поведении Ирана на переговорах и о том, как Тегеран высмеял попытки контролировать ядерную программу. Выяснилось, что благодаря скрытым технологиям Иран получил 460 кг обогащенного урана. Как иранцы вели себя на переговорах с США и что они скрывали от мира?

Уиткофф и Нетаньяху появились в эфире американского телеканала FoxNews, а фрагменты их выступлений опубликованы на портале медиа. Израильский премьер-министр объяснил, что Иран развивал ядерную программу и вскоре она бы стала "неуязвимой", и именно поэтому США следовало как можно быстрее проводить операцию "Эпическая ярость". Кроме того, он напомнил о почти 50-летних угрозах Ирана в сторону американцев. В свою очередь спецпредставитель Белого дома описал поведение иранской делегации на переговорах. По его словам, они хвастались обогащенным ураном, из которого могли изготовить ядерные бомбы для удара, и радовались, что обошли протоколы безопасности.

Американский и израильский чиновники появились на FoxNews в праймтайм — поздно вечером 2 марта. Уиткофф рассказал, что Иран имел возможность в течение недели уран с уровнем обогащения 50% довести до 90%, и получить первые ядерные боеголовки уже через 7-10 дней. Кроме того, если иметь даже 20-процентный уран, то до боевого уровня его можно довести в течение 3-4 недель. После этого представитель США добавил еще одну деталь, о которой "забыл" рассказать ранее. Выяснилось, что еще во время первой встречи на переговорах представители Ирана "без всякого стеснения" рассказали о запасах урана. По его словам, такие заявления — "это было начало их переговорной позиции, потому что они гордились этим".

"Они [иранцы] контролируют 460 килограммов 60% материала, и они знают, что из этого можно сделать 11 ядерных бомб. Они гордились тем, что избежали всевозможных протоколов надзора, чтобы достичь состояния, когда они могли сделать 11 ядерных бомб", — сказал Уиткофф в эфире FoxNews.

В свою очередь Нетаньяху сообщил, что после первых ударов США и Израиля, которые состоялись летом 2025 года, Иран "не усвоил урок", а вместо этого начал строить новые бункеры, недосягаемые для средств поражения. Израильтянин отметил, что если бы не было реакции на такие действия Тегерана, то вскоре, уже через несколько месяцев, те объекты уже было бы невозможно уничтожить. Далее состоялся бы удар по США и Израилю, подчеркнул он.

"Поэтому они начали строить новые объекты, новые места, подземные бункеры, которые сделали бы их программу баллистических ракет и программу атомных бомб иммунной в течение нескольких месяцев. Если сейчас не принять никаких действий, то их нельзя будет принять и в будущем", — сказал политик.

Война в Иране — детали

Отметим, 3 марта стало известно об ударах США и Израиля по технопарку в городе Пардис неподалеку от Тегерана, в котором работали над ядерной программой Ирана. На утренних видео с места событий — минимум три столба дыма над районом, расположенным в 10 км от иранской столицы. Между тем накануне Иран заявил, что якобы произошел удар по ядерному объекту Натанз, подчеркнув, что это "мирная программа".

Напоминаем, 2 марта стало известно об ударе Ирана на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов ARAMCO на Ближнем Востоке. Тогда же центральное командование армии США доложило, сколько военных погибло и сколько техники потеряли в Иране в течение первых трех суток войны.