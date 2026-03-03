Израиль и США возобновили удары по Тегерану: какие новые объекты атаковали (видео)

Утром 3 марта в районе Тегерана на севере Ирана прогремели повторные взрывы из-за новой волны воздушных ударов Израиля и Соединенных Штатов Америки. На видео с места событий показали столбы дыма, которые поднимаются, ориентировочно, в районе технологических центров по разработке ракет и оружия. Какие новые объекты могли атаковать в Иране?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении воздушных атак на Иран и Ливан, говорится в серии сообщений командования в соцсети X утром 3 марта. Аналогичное заявление опубликовало центральное командование Вооруженных сил США (U.S. Central Command, CENTCOM). После воздушных ударов появились видео с места событий, причем в кадр попали самолеты, которые летели на низкой высоте, и столбы дыма над окрестностями Тегерана. Есть вероятность, что взрывалось около исследовательско-производственных технопарков в районе Пардис, которые занимаются ракетной программой и другим иранским вооружением.

Предупреждения ЦАХАЛ и CENTCOM появились около 7 часов 3 марта. Израильтяне написали, что наносят "одновременные и целенаправленные" удары по Тегерану и Бейруту. Кроме того, военные проинформировали, что атакуют юг Ливана и неподалеку от границы, чтобы уничтожить террористическую инфраструктуру прокси Ирана организации "Хезболлы".

"Хезболла" решила напасть на Израиль от имени иранского режима, и она будет нести ответственность за свои действия", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Между тем американское командование сообщило, что в течение прошлых ударов уничтожило командные пункты управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), средства ПВО, пусковые установки ракет и дронов, военные аэродромы. Также уточнили, что воздушные атаки продолжатся.

"Мы будем продолжать принимать решительные меры против непосредственных угроз, исходящих со стороны иранского режима", — предупредили в CENTCOM.

Американское и израильское военное командование не писало, какие именно регионы Ирана атаковали 3 марта. В OSINT-аккаунте с ником NOELreports установили, что может идти речь о столбах дыма в Пардисе и звуках взрывов в Исфахане и Тебризе.

Война в Иране — детали

На мониторинговом портале liveuamap обозначены ориентировочные точки воздушных атак Израиля и США по военным объектам Ирана. Среди прочего, взрывалось в районе Пардис к востоку от Тегерана.

Вена в Иране — карта ударов 28 февраля-3 марта, liveuamap Фото: liveuamap

Пардис (Pardis) — город восточнее Тегерана, в котором расположено несколько стратегических объектов Ирана. В частности, именно здесь работает Пардисский технологический парк (35°43'43" N 51°49'33" E), который занимается вооруженными технологиями, разработкой дронов и электроники, имеющей двойное назначение. Кроме того, там же расположен один из ключевых центров иранской ракетной программы Ходжир (Khojir, 35°39'52" N 51°43'45" E). Среди прочего, центр занимается разработкой твердотопливных и жидкотопливных ракет, компонентов для баллистики.

Накануне медиа Ирана сообщили об ударе по ядерному объекту Натанз (Natanz, 33°43′30″N 51°43′30″E), написало агентство Reuters. Этот объект, а также центр Фордо (Fordow, 34°53′04″N 50°59′53″E), попали под предыдущие атаки Израиля и США во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

Отметим, Фокус писал о войне в Иране, которая началась 28 февраля. США и Израиль ударили по военным объектам и сумели добраться до бункера, в котором находился лидер Ирана Али Хаменеи: тот погиб. Тем временем КСИР начали бомбить военные базы и лагеря США, кроме того, ударили по НПЗ окружающих стран Ближнего Востока и по кораблям в Ормузском проливе.

Напоминаем, 2 марта в CENTCOM сообщили о количестве военнослужащих, погибших в течение первых трех суток войны в Иране.