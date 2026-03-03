Ізраїль та США відновили удари по Тегерану: які нові об'єкти атакували (відео)

Зранку 3 березня у району Тегерану на півночі Ірану пролунали повторні вибухи через нову хвилю повітряних ударів Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. На відео з місця подій показали стовпи диму, які здіймаються, орієнтовно, у районі технологічних центрів з розробки ракет та зброї. Які нові об'єкти могли атакувати в Ірані?

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про відновлення повітряних атак на Іран та Ліван, ідеться у серії дописів командування в соцмережі X зранку 3 березня. Аналогічну заяву опублікувало центральне командування Збройних сил США (U.S. Central Command, CENTCOM). Після повітряних ударів з'явились відео з місця подій, при чому у кадр потрапили літаки, які летіли на низькій висоті, та стовпи диму над околицями Тегерану. Є ймовірність, що вибухало у дослідницько-виробничих технопарків в районі Пардіс, які займаються ракетною програмою та іншим іранським озброєнням.

Попередження ЦАХАЛ та CENTCOM з'явились близько 7 год 3 березня. Ізраїльтяни написали, що завдаються "одночасних та цілеспрямованих" ударів по Тегерану та Бейруту. Крім того, військові проінформували, що атакують південь Лівану та неподалік від кордону, щоб знищити терористичну інфраструктуру проксі Ірану організації "Хезболли".

"Хезболла" вирішила напасти на Ізраїль від імені іранського режиму, і вона нестиме відповідальність за свої дії", — ідеться у дописі ЦАХАЛ.

Тим часом американське командування повідомило, що протягом минулих ударів знищило командні пункти управління Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), засоби ППО, пускові установки ракет та дронів, військові аеродроми. Також уточнили, що повітряні атаки продовжаться.

"Ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти безпосередніх загроз, що виходять з боку іранського режиму", — попередили у CENTCOM.

Американське та ізраїльське військове командування не писало, які саме регіони Ірану атакували 3 березня. У OSINT-акаунті з ніком NOELreports встановили, що може іти мова про стовпи диму у Пардісі та звуки вибухів у Ісфахані та Тебрізі.

Війна в Ірані — деталі

На моніторинговому порталі liveuamap позначені орієнтовні точки повітряних атак Ізраїлю та США по військових об'єктах Ірану. Серед іншого, вибухало у районі Пардіс на схід від Тегерану.

Війна в Ірані — карта ударів 28 лютого-3 березня, liveuamap Фото: liveuamap

Пардіс (Pardis) — місто східніше Тегерану, в якому розташовано кілька стратегічних об'єктів Ірану. Зокрема, саме тут працює Пардіський технологічний парк (35°43'43" N 51°49'33" E), який займається збройними технологіями, розробкою дронів та електроніки, яка має подвійне призначення. Крім того, там же розташований один з ключових центрів іранської ракетної програми Ходжир (Khojir, 35°39'52" N 51°43'45" E). Серед іншого, центр займається розробкою твердопаливних та рідкопаливних ракет, компонентів для балістики.

Напередодні медіа Ірану повідомили про удар по ядерному об'єкту Натанз (Natanz, 33°43′30″N 51°43′30″E), написало агентство Reuters. Цей об'єкт, а також центр Фордо (Fordow, 34°53′04″N 50°59′53″E), потрапили під попередні атаки Ізраїлю та США під час 12-денної війни у червні 2025 року.

Зазначимо, Фокус писав про війну в Ірані, яка почалась 28 лютого. США та Ізраїль вдарили по військових об'єктах та зуміли дістатись до бункера, в якому перебував лідер Ірану Алі Хаменеї: той загинув. Тим часом КВІР почали бомбардувати військові бази та табори США, крім того, ударили по НПЗ навколишніх країн Близького Сходу та по кораблях в Ормузькій протоці.

Нагадуємо, 2 березня у CENTCOM повідомили про кількість військовослужбовців, які загинули протягом перших трьох діб війни в Ірані.