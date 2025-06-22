"Руйнівник бункерів": що відомо про бомбу, якою США атакували підземні об'єкти в Ірані

У своїх ударах по іранських ядерних об'єктах Сполучені Штати використовували бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як "руйнівник бункерів".

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США атакували ядерні об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан в Ірані, скинувши бомбу GBU-57A, також відому як "руйнівник бункерів", повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з операцією.

Згідно з інформаційним бюлетенем ВПС США, бомба вагою 13,6 тонни з 2,7 тоннами вибухівки, була розроблена для "досягнення і знищення супротивників, зброї масового ураження, розташованої на добре захищених об'єктах", ставши найважчою неядерною бомбою в арсеналі ВПС США.

При цьому, атака на іранські об'єкти стала першим відомим випадком оперативного застосування боєприпасу.

Згідно з даними з відкритих джерел, коригована протибункерна авіаційна бомба GBU-57 була розроблена концерном Boeing у 2007 році. Розробка програми створення і модернізації боєприпасу коштувала близько $400-500 мільйонів, а вартість однієї такої бомби оцінюють приблизно в $3,5 мільйона.

Літак B-52 випускає бомбу GBU-57 під час випробування зброї у 2009 році Фото: Вiкiпедiя

Технічний опис GBU-57

Авіабомба використовується для точкового знищення підземних бункерів. У разі послідовного скидання кількох боєприпасів, кожна наступна бомба проникатиме в землю глибше за попередню.

Схема знищення підземного об'єкта Фото: Скриншот

Перед тим, як здетонувати, бомба здатна проникнути на 60 метрів під землю, на 16 метрів у бетон і на 8 метрів у залізобетон. При цьому маса вибухової речовини AFX-757 і PBXN-114 становить близько 20% від загальної маси бомби, решта — металевий корпус зі сталі марки Eglin високої щільності, що витримує екстремальні напруги глибокого проникнення перед детонацією.

Наразі GBU-57 налаштований для розгортання виключно на стратегічних бомбардувальниках B-2 Spirit, здатних перевозити на борту по дві одиниці боєприпасу.

Станом на листопад 2015 року, на озброєнні ВПС США перебувало щонайменше 20 бомб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про атаку ВПС США на ядерну і військову інфраструктуру Ірану.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що для знищення "ядерної програми" Ірану США застосували понад 125 літаків і 75 високоточних боєприпасів.

На початку квітня Фокус публікував матеріал аналітика з національної безпеки National Interest Брендона Дж. Вайхерта про найпотужніший боєприпас бойової авіації США. За своєю масою GBU-57 перевершила боєприпас Massive Ordnance Air Blast (MOAB), відомий як "Мати всіх бомб".