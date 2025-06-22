"Разрушитель бункеров": что известно о бомбе, которой США атаковали подземные объекты в Иране

В своих ударах по иранским ядерным объектам Соединенные Штаты использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как "разрушитель бункеров".

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США атаковали ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан в Иране, сбросив бомбу GBU-57A, также известную как "разрушитель бункеров", сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с операцией.

Согласно информационному бюллетеню ВВС США, бомба весом 13,6 тонн с 2,7 тоннами взрывчатки, была разработана для "достижения и уничтожения противников, оружия массового поражения, расположенного на хорошо защищенных объектах", ставши самой тяжелой неядерной бомбой в арсенале ВВС США.

При этом, атака на иранские объекты стала первым известным случаем оперативного применения боеприпаса.

Согласно данным из открытых источников, корректируемая противобункерная авиационная бомба GBU-57 была разработана концерном Boeing в 2007 году. Разработка программы создания и модернизации боеприпаса обошлась около $400-500 миллионов, а стоимость одной такой бомбы оценивается примерно в $3,5 миллиона.

Самолет B-52 выпускает бомбу GBU-57 во время испытании оружия в 2009 году Фото: Википедия

Техническое описание GBU-57

Авиабомба используется для точечного уничтожения подземных бункеров. При последовательном сбросе нескольких боеприпасов, каждая последующая бомба будет проникать в землю глубже предыдущей.

Схема уничтожения подземного объекта Фото: Скриншот

Перед тем, как сдетонировать, бомба способна проникнуть на 60 метров под землю, на 16 метров в бетон и на 8 метров в железобетон. При этом масса взрывчатого вещества AFX-757 и PBXN-114 составляет около 20% от общей массы бомбы, остальные – металлический корпус из стали марки Eglin высокой плотности, выдерживающей экстремальные напряжения глубокого проникновения перед детонацией.

На данный момент GBU-57 настроен для развертывания исключительно на стратегических бомбардировщиках B-2 Spirit, способных перевозить на борту по две единицы боеприпаса.

По состоянию на ноябрь 2015 года, на вооружении ВВС США находилось не менее 20 бомб.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерную и военную инфраструктуру Ирана.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что для уничтожения "ядерной программы" Ирана США применили более 125 самолетов и 75 высокоточных боеприпасов.

В начале апреля Фокус публиковал материал аналитика по национальной безопасности National Interest Брэндона Дж. Вайхерта о самом мощном боеприпасе боевой авиации США. По своей массе GBU-57 превзошла боеприпас Massive Ordnance Air Blast (MOAB), известный как "Мать всех бомб".