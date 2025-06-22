"Сброшен полный боезапас": США с самолетов разбомбили ядерные объекты Ирана

Военно-воздушные силы США атаковали ядерную и военную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.

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Удары были нанесены по трем объектам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан", — написал Трамп в своей сети Truth Social.

Он уточнил, что все американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана.

"На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", — подчеркнул Трамп.

Пост Трампа Фото: скриншот

Еще чуть позже Трамп опубликовал скриншот из OSINT-аккаунта Open Source Intel с текстом "Фордо больше нет".

Пост Трампа о Фордо Фото: скриншот

Отметим, что по этим объектам в Иране несколько дней подряд наносит удары Израиль.

Напомним, 21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле.

Фокус также писал о том, что администрация Дональда Трампа не исключает применения тактического ядерного оружия для удара по подземному иранскому ядерному объекту в Фордо.