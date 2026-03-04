Моджтаба Хаменеї обраний новим Верховним лідером Ірану: що про нього відомо

Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї, обраний новим Верховним лідером Ірану. Як пишуть ЗМІ, він може зміцнити вплив прихильників жорсткої лінії та посилити роль Корпусу вартових ісламської революції в управлінні країною.

Як повідомляють Iran International та Deutsche Welle, рішення ухвалила Асамблея експертів — 88‑членний орган вищого шиїтського духовенства, який відповідає за обрання Верховного лідера. За даними DW, обрання Моджтаби Хаменеї відбулося під тиском Корпусу вартових ісламської революції. Офіційного підтвердження від іранської влади та державних ЗМІ наразі немає.

Водночас, The New York Times, посилаючись на трьох місцевих чиновників, зазначає, що Моджтаба Хаменеї поки що вважається лише головним кандидатом на посаду Верховного лідера. Чиновники повідомляли, що обговорення кандидатури відбулося під час засідань Асамблеї експертів, проте деякі її члени висловлювали застереження: публічне оголошення могло б зробити його мішенню для США та Ізраїлю.

Відео дня

Аналітики відзначають, що у разі обрання Моджтаба Хаменеї посилиться вплив жорсткої лінії та силових структур у політиці Ірану. 56-річний Моджтаба Хаменеї — впливова, хоча й замкнена фігура, яка діяла в тіні свого батька. Він має тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції та досвід у координації силових і військових апаратів.

Серед інших кандидатів, які розглядалися як можливі наступники, були Аліреза Арафі — священнослужитель і юрист, член триособової перехідної ради після смерті аятоли Хаменеї, а також Сейєд Хасан Хомейні, онук засновника ісламської революції. Обидва вважаються поміркованими та близькими до реформістських політичних груп.

Що відомо про Моджтаба Хаменеї

У відкритих джерелах зазначається, що Моджтаба Хоссейні Хаменеї — іранський політик та релігійний діяч, а також другий син колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він брав участь в ірано-іракській війні 1987–1988 років, викладав теологію в семінарії Кум і, контролював воєнізоване формування "Басідж", яке залучалося до придушення протестів після президентських виборів 2009 року.

Моджтаба Хаменеї Фото: З відкритих джерел

За даними джерел, Моджтаба підтримував Махмуда Ахмадінежада на президентських виборах 2005 та 2009 років і міг брати участь в організації його перемоги. Йому також приписують контроль над значними фінансовими активами в Ірані та за кордоном, включно з банками, нерухомістю у Лондоні, Дубаї та Європі, а також зв’язки з міжнародними мережами управління активами.

У 2019 році проти Моджтаби Хаменеї були запроваджені санкції США через його співпрацю з воєнізованими угрупованнями та "Басідж", а також за підтримку операцій на Близькому Сході. Ряд аналітиків розглядали його як потенційного наступника свого батька на посаді верховного лідера, проте у відкритих джерелах зазначається, що він не має офіційного політичного чи релігійного статусу для цього, і що Алі Хаменеї нібито виступав проти призначення сина своїм наступником.

Нагадаємо, що 1 березня іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель верховного лідера Алі Хаменеї в ході військової операції проти країни. Політик перебував у своїй резиденції, коли це сталося.

То ж дня Фокус писав, що, за словами радника загиблого верховного лідера Ірану Алі Ларіджані, влада створила тимчасову раду, що мала виконувати обов'язки очільника.