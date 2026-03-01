В Ірані розпочався транзит влади після загибелі Алі Хаменеї: хто буде новим главою країни

Радник загиблого верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що сьогодні розпочнеться процес транзиту влади. Наразі планується створення тимчасової ради, яка буде виконувати обов'язки очільника.

За словами колишнього радника покійного лідера Ірану, наразі влада планує вже сьогодні створити відповідний орган для виконання обов'язків. Про це повідомляє The Times of Israel.

Глава іранської безпеки заявив держтелебеченню країни, що процес передачі влади після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї розпочнеться протягом 1 березня. Ларіджані додає, що склад Тимчасової ради буде сформовано з трьох осіб.

"Незабаром буде сформовано тимчасову раду керівництва. Президент, очільник судової влади та один із юристів Ради вартових виконуватимуть обов’язки до обрання нового лідера", — повідомив політик.

Відео дня

Наразі іранське керівництво планує провести засідання Тимчасової ради. Вона буде працювати до того часу, поки не буде обрано нового Верховного лідера Ірану.

Раніше Фокус повідомляв про те, що з'явилися подробиці перших годин операції проти Ірану. Упродовж перших 12 годин з початку військової операції США та Ізраїлю американські сили здійснили близько 900 ударів по іранських об'єктах.

Згодом стало відомо, що в Ірані оголосили жалобу після підтвердження загибелі Хаменеї. Політик перебував у своїй резиденції, коли це сталося.