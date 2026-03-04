Субмарина потопила корабль Ирана, а КСИР заявил об ударе по эсминцу США: продолжение войны на море

У берегов Шри-Ланки в Индийском океане затонул военный корабль Ирана "Ирис Дена" (IRIS Dena), сообщило медиа The Independent. При этом моряки заверили, что их атаковала неизвестная субмарина, но США, которое противостоит Ирану, это не комментировало. Тем временем боевики Тегерана заявили, что якобы ударили по американским эсминцам. Как разворачивается морская война на пятый день противостояния на Ближнем Востоке?

Из-за повреждения военного корабля IRIS Dena пропали без вести около 100 человек, около 78 получили ранения, говорится в статье The Independent. При этом ссылаются на министерство обороны Шри-Ланки, которое признало, что в воде видели несколько мертвых тел, а получили ранения около 32 человек. Отмечается, что всех уцелевших вытащили из воды представители военно-морских сил, которые прибыли на место инцидента в территориальных водах страны. При этом выяснилось, что в зоне поражения не заметили самолетов и других военных кораблей, поэтому возникло объяснение, что IRIS Dena утонул из-за атаки субмарины.

Инцидент с иранским военным кораблем произошел около 6:30 по времени Шри-Ланки (3:30 по Киеву). Местные спасательные службы получили сигнал SOS и информацию, что тонет судно со 180 людьми на борту. Также указано, что происшествие произошло у южного берега Шри-Ланки, недалеко от города Галле — именно туда прибыли спасенные моряки и здесь их отправили в больницу.

Война в Иране — детали морской войны

При этом агентство Reuter также написало об ударе по IRIS Dena, но забрало информацию об атаке субмарины. Из-за несогласованности сообщений медиа и молчания армии США пока не ясно, что же на самом деле произошло с иранским кораблем — его атаковали торпеды подводной лодки или ударили ракеты с самолета или эсминца.

На карте портала Liveuamap обозначили возможную точку инцидента с IRIS Dena. Город Галле, рядом с которым затонул корабль, расположен в 3 тыс. км от зоны обновленных боевых действий.

Война в Иране — где утонул корабль IRIS Dena 4 марта Фото: liveuamap

Между тем росСМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространило информацию о якобы ударе иранцев по эсминцу ВМС США в момент дозаправки. При этом якобы использовали противокорабельные ракеты Qadr 380 и Talaiyeh, которые могли достать до цели на расстоянии около 600 км. Никакие другие источники, ни Вашингтона, ни Израиля, ни других участников противостояния на Ближнем Востоке, об этом не сообщали.

Морские удары по флоту Ирана начались в первые дни противостояния, сообщило медиа Axios. Согласно данным Белого дома, после первых же воздушных ударов потонуло девять кораблей КСИР. Согласно данным CENTCOM, потопили иранский корвет класса "Джамаран", вооружённый 6-мм корабельной пушкой "Фаджр-27", восемью противокорабельными ракетами "Нур", четырьмя ракетами класса "земля-воздух" "Сайяд-2" и двумя тройными 324-мм торпедными установками.

Отметим, Фокус писал о ходе войны в Иране, которая началась после ударов США и Израиля по военным и стратегическим целям КСИР. Под один из первых ударов попал лидер Иран Али Хаменеи. 4 марта в Тегеране решили вместо него избрать сына погибшего, Моджтаба Хаменеи: после этого министр обороны Израиля объявил, что тот недолго пробудет "лидером".

Напоминаем, 3 марта стало известно об атаке коалиции США и Израиля по ядерному объекту Натанз: появились спутниковые фото с последствиями поражения.