"Спровоцировали и втянули": в МИД РФ обвинили США и Израиль в том, что Иран атакует соседей

Российский МИД обвинил США и Израиль в попытке втянуть арабские страны в войну. Это свидетельствует об усилении антиамериканской риторики со стороны Кремля, чего руководство России старалось избегать после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Так, в Москве сообщили, что "глубоко обеспокоены" тем, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает усугубляться. МИД РФ заявил, что США и Израиль под "абсолютно надуманным предлогом" начали военную операцию с "целью свержения законной власти" в Иране.

В Москве заявили, что рассчитывали на "благоразумие", но из США и Израиля"звучат воинственные заявления", а израильская армия предприняла новое вторжение в Ливан.

При этом в МИД РФ прямо назвали США и Израиль "агрессорами", которые стараются внести раскол в исламский мир в разгар священного для мусульман месяца Рамадан.

"Целенаправленно спровоцировали Иран на ответные удары по объектам в некоторых арабских странах, которые привели к человеческим и материальным потерям, о чем российская сторона глубоко сожалеет. Тем самым пытаются втянуть арабов в войну за чужие интересы. Заодно отвлекают внимание от катастрофического положения палестинского народа", — сказано в заявлении российских дипломатов.

При этом России очевидно, что единственный способ удержать регион от дальнейшего скатывания в "пучину дестабилизации" – это "прекратить агрессию США и Израиля, запустившую цепную реакцию страданий арабов".

Издание "Агентство. Новости" отмечает, что заявление МИД РФ последовало после того, как 2 марта Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами четырех арабских государств Персидского залива. Он предложил использовать связи Москвы с Ираном для передачи опасений по поводу ударов Тегерана по нефтяной инфраструктуре в регионе, а также выразил готовность содействовать стабилизации обстановки в регионе.

До начала войны в Иране резкое осуждение американских действий со стороны России звучало редко. Одно из исключений – американская операция в Венесуэле, которую российский МИД называл "вооруженной агрессией", а постпред РФ в ООН Василий Небензя говорил, что это "преступление, цинично совершенное США".

Отмечается, что война США и Израиля против Ирана ослабляет позиции Москвы на Ближнем Востоке, став второй военной операцией Вашингтона против союзника России за последние три месяца.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров возмущался, что "дух Анкориджа" был разрушен из-за действий Соединенных Штатов.

