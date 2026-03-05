Дух Анкориджа "испарился": в Кремле раскритиковали США и заявили об ухудшении отношений

В Кремле обвинили США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке и заявили, что международные отношения находятся на опасном уровне эскалации. В частности, действия Запада, по мнению российской стороны, создают "угрозу стабильности и давят" на стратегических партнеров России.

Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает российский Telegram-канал "Смотри", Запад действует по принципу "или с нами, или против нас", пытаясь разделять государства и настраивать их друг против друга. Он отметил, что от агрессии США и Израиля страдают близкие союзники России и ее стратегические партнеры.

"В борьбе против Ирана Запад действует по принципу "либо с нами, либо против нас". И главное во всём этом — "разделяй и властвуй". В данном случае можно сказать так: разделяй, настраивай государства друг против друга и властвуй", — пояснили в Кремле.

Также Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает диалог с пострадавшими странами и стремится вместе с "миролюбивыми" членами международного сообщества, в частности в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, создать условия, которые сделают невозможными агрессивные операции. Он также заявил, что война, которую Запад, по его мнению, развязал "руками украинского режима", имеет целью нанести стратегический удар по России и ослабить страну.

"Целью войны против России, которую Запад готовил и в конце развязал руками украинского режима, является, по их словам, ослабление страны и нанесение стратегического удара. Есть все основания полагать, что за этим скрыто максимальное стремление развалить наше государство, о чем президент неоднократно подчеркивал", — добавил он.

Министр обратил внимание на роль НАТО, заявив, что организация реализует свои интересы там, где сама этого считает нужным. Лавров напомнил, что ранее международные переговоры, в частности анкеридзские, проводились в атмосфере взаимоуважения и конструктивного диалога, и Россия соглашалась на компромиссы, предложенные командой президента США Дональда Трампа. Однако, по его мнению, нынешние действия США и их союзников фактически "выпарили" дух взаимопонимания, который существовал ранее.

"Дух Анкориджа разрушен из-за действий Соединенных Штатов. Я уже высказывался по этому поводу. Знаете, в Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух — это атмосфера, которая была дружественной, взаимоуважительной и конструктивной. Но этот дух улетучивается. Главное достижение Анкориджа — не дух. Мы знаем, как наши западные коллеги умеют создавать атмосферу, умеют создавать дух. Но дух, еще раз подчеркиваю, улетучивается", — рассказал он.

